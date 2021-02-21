السرقة تسقط "عصابة القاصرين" في قبضة العدالة

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السوالم سرية برشيد، الأحد، أربعة قاصرين على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، للنظر في المنسوب إليهم، بعد الاشتباه فيهم بتكوين عصابة إجرامية مختصة في السرقة من داخل السيارات عن طريق الكسر.

مصادر هسبريس أوضحت أن القاصرين الأربعة المنحدرين من نواحي مدينة برشيد عمدوا إلى سرقة محتويات سيارات عدة بعد تكسير زجاجها وأقفالها، حيث تلقى مركز درك السوالم شكايات من مواطنين تعرضت أغراضهم للسرقة من داخل عرباتهم، مضيفة أن عناصر الضابطة القضائية تعاملت بالحزم المطلوب مع شكايات المواطنين، وتمكنت من فك لغز السرقات وتوقيف المشتبه فيهم.

وفي السياق نفسه، عرضت عناصر الدرك الملكي بالسوالم، في نفس اليوم، شابا عشرينيا على أنظار ممثل الحق العام بابتدائية برشيد، التابعة للدائرة القضائية سطات، للاشتباه فيه بارتكاب عملية سرقة حقيبة يدوية من صاحبتها عن طريق الخطف باستعمال دراجة نارية.

وأردفت مصادر هسبريس أن المشتبه فيه المزداد سنة 1995 بإقليم برشيد، كان يشتغل صباغا، إلى أن عمد إلى سرقة حقيبة يدوية لسيدة بالسوالم كانت تحتوي على أغراضها، منها بعض الأدوية التي تستعملها للعلاج من أحد الأمراض، حيث تقدمت بشكاية مباشرة إلى مركز الدرك، قبل توقيف المشتبه فيه في وقت وصفته مصادرنا بـ”القياسي”.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المشتبه فيهم الخمسة خضعوا لتدبير الحراسة النظرية، وجرى الاستماع إليهم في محاضر قانونية تمهيدية، ومواجهتهم بالأدلة وكذا ببعض الضحايا، قبل عرضهم اليوم على ممثل النيابة العامة المختصة بكل من برشيد وسطات لاتخاذ القرار المناسب في حق كل واحد منهم.