السرقة والمخدرات توقعان بشخصين بالسوالم

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي السوالم سرية برشيد عرضت، الثلاثاء، شخصين في قضيتين مختلفتين على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة برشيد التابعة للدائرة القضائية سطات، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهما، مع تحرير مذكرة بحث في حق شخص ثالث للاشتباه فيه بالمشاركة في ترويج المخدرات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن القضية الأولى تتعلق بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، حيث أوقفت عناصر الدرك الملكي بالسوالم شخصا يشتبه فيه بسرقة أغطية البالوعات ونقلها بواسطة عربة مجرورة بحي العمران بمدينة السوالم قصد تصريفها في أماكن لا تزال الأبحاث جارية لتحديدها.

وحجزت العناصر الدركية عددا من أغطية البالوعات الخاصة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وأغطية أخرى تخص علب التيار الكهربائي، فضلا عن المعدات المستعملة في تنفيذ عملية السرقة، وكذا حجز العربة المجرورة.

وفي سياق آخر، تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز السوالم من توقيف شخص يشتبه فيه بترويج المخدرات، بناء على معلومات توصلت بها الضابطة القضائية، تفيد بقدوم شخصين من منطقة الخيايطة نواحي برشيد إلى مركز السوالم لتصريف مادة القنب الهندي وأوراق التبغ.

وتمكنت عناصر الدرك من حجز كميات من مخدر القنب الهندي وأوراق التبغ لدى المشتبه فيه الذي كان رفقة شريكه على متن دراجة نارية، هذا الأخير الذي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، قبل أن تحرر عناصر الدرك في حقه برقية بحث على الصعيد الوطني.

وجرى وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى كل واحد منهما في محضرين قانونين للإدلاء بأقوالهما تمهيديا كل حسب المنسوب إليه، قبل عرضهما على ممثل النيابة العامة المختصة ببرشيد لاتخاذ القرار القانوني في حقهما.