السعار ينهي حياة ستيني عضه خفاش بفرنسا

توفي رجل، يبلغ من العمر 60 عاما، بسبب السعار الذي أصابه عقب تعرضه للعض أو الخدش من قبل خفاش كان قد عشش في علية منزله بفرنسا.

ووفق ما جاء بالموقع الفرنسي “فرنس 24 نيوز”، فقد علم من معهد “باستور”، الأربعاء، أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها في فرنسا. كما تم عقد شراكة بين مستشفى “نيكر” بباريس والمعهد المذكور، بعدما أُجري تحليل جيني لعينات أخذت من جسم الرجل المتوفى، تهدف إلى تحديد أسباب التهابات الدماغ غير المفسرة.

وأظهرت التحليلات أن الرجل أصيب بفيروس “ليسسا”، وهو فيروس الخفافيش الأوروبي من النوع 1 (EBLV-1) الذي تحمله الخفافيش.

وقال “لوران داشيو”، نائب رئيس المركز الوطني لداء الكلب في معهد باستور، لوكالة “فرانس برس”، لقد مرت 35 سنة على آخر حالة وفاة بسبب هذا النوع من الفيروسات في العالم.

وأضاف أنه كانت هناك حالة وفاة مماثلة في عام 1985 بروسيا، وحالتا وفاة أخريان تتعلقان بفيروس الخفافيش لعالمين متخصصين في دراسة الخفافيش، أولهما عام 1985 في فنلندا، والثاني في اسكتلندا عام 2002.

واعتبر نائب رئيس المركز نفسه أن الرجل الذي مات في “ليموج”، كان على ما يبدو متصلا مع الخفافيش.