السعودية: أداء العُمرة يقتصر على الملقحين

السعودية: أداء العُمرة يقتصر على الملقحين
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 5 أبريل 2021 - 18:57

أعلنت السلطات السعودية، الاثنين، أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان، إن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون “بدءًا من الأول من رمضان للأشخاص المحصنين”.

وأوضحت أن التصاريح ستُمنح لكل شخص “محصّن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصّن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة”.

وتابعت بأن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، مشيرة إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقين أيضا، “وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة”.

المملكة العربية السعودية لقاح فيروس كورونا مكة المكرمة مناسك العمرة

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