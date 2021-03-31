السعودية: اللقاح ليس شرطا لأداء عمرة رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، أن الخضوع للتلقيح ضد فيروس كورونا ليس شرطا، حتى الآن، للراغبين في أداء العمرة من داخل المملكة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “حتى الآن، غير مطلوب التلقيح ضد كورونا للعمرة في رمضان”. وأضافت أن “الأعمار المصرح لها بالعمرة من داخل المملكة، حسب تعليمات وزارة الصحة، من 18 إلى 70 سنة”.

وكانت الوزارة أكدت، في وقت سابق، أنها تستعد لموسم عمرة رمضان بداية من نقاط الفرز لتصاريح “اعتمرنا” ومناطق نقل المعتمرين، إضافة إلى التطبيق الدقيق للإجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، والارتباط الوثيق بين الوزارة وتطبيق “توكلنا”.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أصدرت ضوابط لموسم الحج هذا الموسم، يتصدرها خضوع حجاج الداخل والخارج للتلقيح ضد فيروس جائحة كورونا.

وأوضحت الوزارة نفسها أن الضوابط تضمنت إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الحقنة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.