السعودية ترحب بتصنيف "الحوثيين" جماعة إرهابية

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في بيان إنّ القرار يهدف إلى تعزيز “الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني” الداعم للحوثيين في مواجهة حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي المدعومة بدورها من تحالف عسكري تقوده السعودية.
وتضم القائمة السوداء الأمريكية ثلاثة قياديين حوثيين، بينهم زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وأضاف بومبيو أنّ القرار اتخذ من أجل “محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.
قريبا سوف تصنف حركة البوليزاريو هي الأخرى منظمة إرهابية لأن الأولى تدعمها إيران والثانية تدعمها الجزاءر أي أن كلتا الحركتين ممولتان من الخارج من أجل أهداف ليست أهدافها الذاتية .
الخبر القادم انشاء الله “المغرب يرحب قرار تصنيف امريكا للبوليزاريو بالارهابية”
بعد الحوثيين، البوليزاريو في خانة الجماعات الإرهابية هو مسالة وقت
عقبال تصنيف البوليزاريو جماعة إرهابية وا ابناء بومدين راعي رسمي الارهاب. في شمال إفريقيا
القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية غالبا ما تأخد بعض الوقت ولا تنفد بسرعة. هل ترامب يحاول القيام بأغلب ما كان ينوي فعله في ولاية تانية خلال الأسابيع المتبقية له في الرئاسة؟ أشم رائحة تطبيع آل سعود…و الله أعلم
عقبال تصنيف مرتزقة البوليساريو كمنظمة ارهابية
عقبال تصنيف الوليساريو كمنظمة إرهابية دولية عما قريب
إن شاءالله سوف يأتي الدور على جماعة البوليزاريو
الان ضهرالحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.. ..حان الوقت اكتر مما مضى بان تعلن …..امريكا…بان قطاع الطروق البوليزاريو المدعومة بالسلاح والدخيرة من طرف الجزاءر منضمة ارهابية …..تابعة للارهاب ……المنتشرين حاليا فالدوال الافرقية…..