السعودية ترحب بتصنيف "الحوثيين" جماعة إرهابية

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في بيان إنّ القرار يهدف إلى تعزيز “الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني” الداعم للحوثيين في مواجهة حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي المدعومة بدورها من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وتضم القائمة السوداء الأمريكية ثلاثة قياديين حوثيين، بينهم زعيمهم عبد الملك الحوثي.

وأضاف بومبيو أنّ القرار اتخذ من أجل “محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.