السعودية ترحب بتصنيف "الحوثيين" جماعة إرهابية

السعودية ترحب بتصنيف "الحوثيين" جماعة إرهابية
صورة: غوغل
الإثنين 11 يناير 2021 - 16:07

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف المتمردين الحوثيين جماعة إرهابية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في بيان إنّ القرار يهدف إلى تعزيز “الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني” الداعم للحوثيين في مواجهة حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي المدعومة بدورها من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وتضم القائمة السوداء الأمريكية ثلاثة قياديين حوثيين، بينهم زعيمهم عبد الملك الحوثي.

وأضاف بومبيو أنّ القرار اتخذ من أجل “محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.

الحوثيين المملكة العربية السعودية جماعة إرهابية قرار الولايات المتحدة الأمريكية

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‫تعليقات الزوار

9
  • منظمات مأجورة .
    الإثنين 11 يناير 2021 - 16:17

    قريبا سوف تصنف حركة البوليزاريو هي الأخرى منظمة إرهابية لأن الأولى تدعمها إيران والثانية تدعمها الجزاءر أي أن كلتا الحركتين ممولتان من الخارج من أجل أهداف ليست أهدافها الذاتية .

    7
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  • مغربي قح
    الإثنين 11 يناير 2021 - 16:18

    الخبر القادم انشاء الله “المغرب يرحب قرار تصنيف امريكا للبوليزاريو بالارهابية”

    4
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  • رضوان
    الإثنين 11 يناير 2021 - 16:22

    بعد الحوثيين، البوليزاريو في خانة الجماعات الإرهابية هو مسالة وقت

    5
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  • sabri
    الإثنين 11 يناير 2021 - 16:23

    عقبال تصنيف البوليزاريو جماعة إرهابية وا ابناء بومدين راعي رسمي الارهاب. في شمال إفريقيا

    4
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  • سمبا
    الإثنين 11 يناير 2021 - 16:23

    القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية غالبا ما تأخد بعض الوقت ولا تنفد بسرعة. هل ترامب يحاول القيام بأغلب ما كان ينوي فعله في ولاية تانية خلال الأسابيع المتبقية له في الرئاسة؟ أشم رائحة تطبيع آل سعود…و الله أعلم

    2
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  • ورزازات
    الإثنين 11 يناير 2021 - 16:27

    عقبال تصنيف مرتزقة البوليساريو كمنظمة ارهابية

    3
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  • Ali
    الإثنين 11 يناير 2021 - 16:30

    عقبال تصنيف الوليساريو كمنظمة إرهابية دولية عما قريب

    2
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  • x ben x
    الإثنين 11 يناير 2021 - 16:35

    إن شاءالله سوف يأتي الدور على جماعة البوليزاريو

    2
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  • نزاغ العين
    الإثنين 11 يناير 2021 - 16:35

    الان ضهرالحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.. ..حان الوقت اكتر مما مضى بان تعلن …..امريكا…بان قطاع الطروق البوليزاريو المدعومة بالسلاح والدخيرة من طرف الجزاءر منضمة ارهابية …..تابعة للارهاب ……المنتشرين حاليا فالدوال الافرقية…..

    1
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