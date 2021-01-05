السعودية تعلن طي الخلافات بين قطر ودول خليجية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي: “تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في مصر، طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية”، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
أحلام الفتي الطائش والشرق الكبير
عام 1979 شاركت عشرون مؤسسة رسمية ومركز أبحاث أمريكي بانجاز دراسة عنوانها ” التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط”، تقوم على تكاتف الإمكانيات العربية والإسرائيلية وبطريقة تلجم أية محاولة للعودة للصراع مستقبلا.
الشربيني المهندس
أعتقد و الله أعلم أن المصالحة ستكون دون تنفيذ قطر للشروط الثلاتة عشر، و بالتالي فهي مصالحة ضرورة فرضتها المتغيرات الجيوسياسية و الاقتصادية بالمنطقة و العالم، سنعود لمعادلة ما قبل 2010، محور إخونجي ثورجي مزعزع للاستقرار و مستجلب للتدخلات الخارجية بقيادة قطر، و محور عروبي معتدل تنموي بقيادة مصر و الإمارات، و السعودية ستعود للعب دور الناظم و محور تقاطع هاذين المحورين و تلطيف حدة الشقاق و التناقض بينهم.
ضوء ليزري على قمة مجلس التعاون الخليجي .!
في الواقع فإنّ عودة المياه الى مجاريها , او فرض إعادتها فرضاً , فإنها تعود الى الضغوط السريعة التي مارسها ممثّل الرئيس ترامب وصهره ” جاريد كوشنر ” على قطر بشكلٍ خاص , ويُشار أنّ كوشنر هو زوج ” ايفانكا ” بنت الرئيس ترامب , علماً أنّ ترامب اصدرَ مؤخراً عفواً خاصاً على والد ” تشارلز كوشنر ” أحد اقطاب العقارات في الولايات المتحدة , ولا يعني ذلك كمكافأة للأبن على انجاح القمة , ابداً واطلاقاً .
رائد عمر العيدروسي
ما دخل مصر في المصالحة بين قطر و دول الخليج، هي فقط بمتابة دمية في يد حكام الخليج يحركونها متى استدعت الضرورة
الحمد لله المغرب كان حكيما بحيث لم يعادي قطر لانه يعلم ان الخلاف لن يدوم
الحمدلله، الحمدلله الحمدلله. الحمدلله. الحمدالله.
رحم الله أمير دولة الكويت الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح، هو أول من قام وقاد محاولات الصلح بين الإخوة الأشقاء الخليجيين وتوجت اليوم الحمد لله بتوقيع الاتفاق فيما بينهم، نتمنى أن تطوى صفحة الخلافات ويعود مجلس التعاون كما كان من قبل. وتعود دول اتحاد المغرب العربي إن شاء الله للاتحاد فيما بينهم.
هنيئا لﻷشقاء العرب. والصراع العربي العربي لا يخدم مصير ومستقبل الشعوب العربية. كما لا يسعني إلاأن أستحضر الموقف الرسمي المغربي بقيادة ملك البلاد أثناء اﻷزمة حيث لم يأجج الصراع بين الاخوة . أرجو أن يستلهم القادة العرب الدروس من التاريخ وأن يستوعبوا أن المستقبل مستقبل التكتلات لا التناحرات فيما بينهم.
العرب كل مرة كايزيدو ذل على ذل لما كان ترامب يريد الضغط على إيران قاطعو قطر التي لم تمثثل… الآن بايدن يعود للإتفاق النووي ويعلن الحرب على البترول ناضو رجعو يتصالحو باش يدافعو على مصالحهم…يعني رئيس أمريكا وتوجهاته هي مايحدد السياسات الخليجية
الحمد لله على فضلِه..!!
الأمّة تعاني بما فيه الكفاية والله وحده أعلم بحالها. كفانا خلافات و تفرِقة. يُحسبُ لملك البلاد حفظه الله موقفه من الأزمة و الدبلوماسية الذكية التي أبانها لأشقّائه في دول الخليج.
اللهم احفظ بلادنا و سائر بلاد المسلمين و من أراد بنا كيداً فاشغِله بنفسه و اجعل كيده في نحرِه
ها هوما تصالحوا، الحمد المغرب بقى على نفس المسافة من الأطراف، ما دار العيب حتى مع واحد…بعد نظر الديبلوماسية المغربية يعطي ثماره.
اللهم من أراد بالمغرب سوءاً، فاجعل كيده في نحره
خيرا في ما فعلوا هدا أفضل . اتمنى ان تمضي المغرب والجزائر إلى نفس الحل . كي يعيش الشعبين في امان ويتم إقصاء مصاصي الدماء الغربيين .
اخبار سارة بدون ادنى شك. وطي الخلافات بين الدول العربية سيزيد في قوتها خاصة اذا اسست تكتلات اقتصادية كما هو الشان في الدول المتقدمة. الدول العربية تتوفر على امكانيات هائلة من شانها ان ترفع من المستوى المعيشي لسكانها . وبالارادة القوية والنوايا الحسنة كل شيء يمكن تحقيقه. على كل حال كلها مبادرات ستعود بالفائدة ان شاء الله.