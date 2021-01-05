السعودية تعلن طي الخلافات بين قطر ودول خليجية

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي: “تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في مصر، طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية”، بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة بين الدوحة وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.