السعودية وقطر تعيدان فتح الحدود البرية والجوية

أعلن وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، اليوم الاثنين، عن اتفاق سعودي قطري يقضي بفتح الأجواء والحدود بين البلدين اعتبارا من مساء اليوم.
وأضاف الوزير الكويتي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام سعودية، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من ولي العهد السعودي وأمير قطر، موضحا انه تم في أعقاب الاتصالين الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.
وتابع أن الاتفاق يأتي عشية قمة قادة دول الخليج العربي “إيذانا ببدء صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية الخالية من أي عوارض تشوبها”.
وفي سياق متصل أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن “سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية”.
وشدد ولي العهد السعودي وفق قصاصة بثتها وكالة الأنباء الرسمية على أن قمة مجلس التعاون التي تنعقد يوم غد “ستكون قمة جامعة للكلمة”.
الله اكبر… وهاذا ما كنا في انتظاره… تصفية الأجواء والمصالح الخليجية… شكرا أمير الكويت… شكرا قادة دول الخليج… أهلنا واحبابنا… تحياتي لكم ايها الاشقاء….
ماذا جنوا دول الحصار من قطر ؟ و لا شيئ بالعكس قطر ازدادت قوة و قناة الجزيرة لا زالت صامدة في مكانها … حال العرب يدمي صرلحة.
الصلح خير ، هنيئا لهم ، فرح كبير تجمع شمل الامة الاسلامية جمعاء ، الله ادوم المحبة
الحمد لله على السلامة بفتح الحدود ونتمنى فتح الحدود المغربية الاوروبية ان شاء الله اللهم ارفع الوباء
انها اخبار الخير القادمة من الشرق فرحبا و الف مرحبا اتمنى من كل قلبي ان تهب هذه الرياح على شمال افريقيا
العرب بحال الدراري…الصباح يتخاصمو وفي العشية يتصالحو…
هنيئا لقطر وعزاؤنا لطهران التي فقدت موردا هاما للعملة الصعبة التي غالبا ما تصرفها لزعزعة أمن المسلمين اما اسرائيل او امريكا بزاف عليهم الجبناء
هنيئا لحكومتي وشعبي البلدين. ونتمنى ان تتحسن علاقات الجوار بين جميع دول الشرق الاوسط ودول شمال افريقيا .
فليتذكر الشعبان موقف جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ظهر جليا لما تعامل مع قطر بكل شجاعة وبصيرة وحكمة وقوة عقل ونضج سياسي. في الحقيقة من لم يستحضر الدروس والعبر ويعترف بأن الملك محمد السادس نصره الله أفضل زعيم عربي فلن يتعظ أبدا. الله يبارك ف عمر سيدي