السفير الألماني: الحكم الذاتي واقعي .. وانفصال الصحراء غير قابل للتحقق

أكد غوتز شميدت بريج، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالرباط، أن المغرب هو الشريك الأكثر استقراراً وثقة في المنطقة المغاربية، مشيرا إلى أن علاقات برلين والرباط ممتازة وخالية من أية مشاكل ثنائية بينهما.
وفي الجزء الأول من حواره المصور مع جريدة هسبريس الإلكترونية، شدد السفير الألماني على أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف بعشر مرات منذ الخمس عشرة سنة الماضية، مبرزا أن الشركات الألمانية العاملة في جهة طنجة تطوان الحسيمة استطاعت على الرغم من جائحة كورونا من أن تطور إنتاجيتها وتساهم في النسيج الصناعي للمنطقة خلال عام 2020.
وأشاد السفير الألماني، في حواره، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، معتبرا أن ترؤس الملك محمد السادس للجنة القدس وتواجد أزيد من مليون يهودي من أصول مغربية في إسرائيل إضافة إلى وجود وزراء من أصول مغربية في حكومة نتنياهو كلها قنوات يمكن أن يستغلها المغرب لإحداث تأثير في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال الدبلوماسي ذاته إن المغرب وألمانيا لديهما الأهداف نفسها بخصوص مطلب حل الدولتين كأساس لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبخصوص قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء، أوضح السفير غوتز شميدت بريج أنه ناقش هذا الأمر مع زميله دايفيد فيشر، السفير الأمريكي بالرباط، وشدد على أن هذا النزاع طال أمده أكثر من أربعين سنة وهو الآن ناضج لأن يحل.
وأردف سفير برلين بالرباط أن المقاربة الأمريكية تبحث أحياناً عن حل يختلف عن المقاربة الألمانية أو الأوروبية لهذا النزاع، مشيرا إلى أنه يرى مبادرة الحكم الذاتي حل واقعي وعملي.
وزاد في الصدد ذاته أنه “من الصعب إيجاد حل أكثر واقعية وذا ثقة”، مثل هذا المشروع الذي يقترحه المغرب.
وأضاف الدبلوماسي الألماني أنه لا يقر بأن الحكم الذاتي هو “الحل الوحيد للنزاع؛ لكنه يبقى الحل الأكثر واقعية وعملية” بحسب رأيه، معتبراً أن وضعية جبهة “البوليساريو” اليوم “صعبة” بعد تلقيها ضربتين متتالتين مؤخرا؛ الأولى في أحداث معبر الكركرات، والثانية من خلال الاعتراف الأمريكي.
وتابع السفير ذاته أن “البوليساريو” عليها أن تعي بأن مسألة وجود دولة صحراوية مستقلة أمر لا يمكن التحقق على أرض الواقع، داعيا الجزائر أيضاً إلى التوقف عن تغذية مثل هذه المطالب.
ويرى المتحدث ذاته أن تقريب وجهات النظر يقتضي جلوس المغرب و”البوليساريو” على طاولة واحدة للبحث عن حل وسط يرضي الأطراف المعنية، معتبرا أن هذا الحل المتوافق بشأنه يجب أن يبقى في نطاق المبادرة المغربية (الحكم الذاتي)؛ لأن المجتمع الدولي كله يُجمع على أنه مقترح واقعي وعملي.
ولفت سفير برلين بالرباط الانتباه إلى ضرورة عمل المغرب على إقناع جبهة “البوليساريو” بإيجابية مقترح الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن رفضهم لهذه المبادرة قد يكون ناتج عن عدم درايتهم جيداً بوجاهة هذا الحل. وشدد على أن طروحات، من قبيل الانفصال، باتت اليوم “منبوذة” وغير “واقعية”.
واعتبر السفير الألماني، في حواره، أن استمرار رفض جبهة “البوليساريو” التفاوض حول المقترح المغربي قد يحمل ذلك خطورة على المنطقة عبر انتشار التطرف العنيف.
وفي جوابه عن سؤال حول تعزيز الاستثمارات الألمانية بالأقاليم الجنوبية تماشياً مع المقاربة المغربية الجديدة، أوضح الدبلوماسي ذاته أن الحكومة الألمانية لا تفرض على الشركات الألمانية أية قيود أو توجيهات بشأن المناطق التي يجب أن تستثمر فيها، مشيرا إلى وجود بعض الشركات الألمانية تستثمر بالمنطقة مسبقا.
وأضاف أنه بالنسبة للوضع في الصحراء تفضل بعض الشركات الألمانية تفادي مواجهة مشاكل تتعلق بالنزاع من قبيل تقديم شكايات ضدها من قبل “البوليساريو”، مشيرا إلى أنه في ظل هذا الوضع القائم لا تستطيع الحكومة الألمانية تقديم ضمانات إلى الألمان من أجل الاستثمار في الأقاليم الجنوبية.
وأكد السفير غوتز شميدت أنه لا يوجد أيّ قرار رسمي ألماني أو في إطار الاتحاد الأوروبي يدعو إلى مقاطعة الاستثمار بالصحراء، لافتا إلى الشراكة التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي والتي تضم أيضا الأقاليم الجنوبية.
ها المعقول،قنصلية ألمانية في الداخلة تلوح معالمها في الافق،ديرو خيركم وطرطقو القلب لسي عبد المجيد ما حدو فألمانيا.
الجزائر و جنوب افريقيا يعربان عن “قلقهما العميق” ازاء الاوضاغ بالصحراء المغربية هههه بوقادوم في زيارة مكوكية الى بريتوريا لطلب الاغاثة من سيريل رامافوزا ….. جمهورية الموز …. و في سياق اخر تباحث جراد مع جون كاستكس …. يجب الحذر و الضرب بطريقة استباقية الاعداء.
ألمانيا قد تفتتح قنصلية بالصحراء المغربية بعد تصريحات السفير الألماني بالرباط
المسألة في الاتباع
ماذا يحدث لهذا النظام الكوني مرة واحدة؟ أوبئة وإفقار واختلال، وعاصمته الأولى من قبلة للديمقراطية إلى قبلة الخوف عليها.
سمير عطا الله
تعليق وتأكيد السفير الالماني انه الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والانفصال غير قابل للتحقيق سيمدد من فترة علاج البعض بالمانيا …الجزائر انهزمت وسنسترجع صحرائنا الشرقية طال او قصر الزمان.
لقينا الخير فالنصارى و اليهود …. و جيراننا المسلمين ما لقينا فيهم خير …. الله يهدي ما خلق
ها المعقول الحق يعلو على الباطل الأموال التي صرفتها الجزاءر على شردمة البوليزاريو دهبت في الريح المغرب ربح صحراء إلى الأبد أما الجزاءر ربحت عصابة دات نزعة إرهابية هنيئا لها بها
لماذا ألمانيا متأخرة جدا وما هذا الحياد السلبي فهذا شانكم وجب تغييركم
دائما أسلوب المراوغة والنفاق. هل يعقل أن ألمانيا الدولة أو الشركات الألمانية تهاب هذه الشرذمة المنبوذة؟!!! يا سبحان الله. المهم والاهم لم يعد بعد الآن قضية اسمها ” الصحراء الغربية ” أو تفاوض مع عصابة قطاع طرق أ و مع أي جهة كانت، خصوصا بعد اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وإقامة القنصليات فوق ترابها.
فالمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.
” معنا أو ضدنا ” تلك هي المعادلة التي أصبحت قائمة الآن.
ماذا سينفع هذا الموقف،
كون ترامب او كولني
عافاكم لا تخبروا رئيس الجزائر السيد تبون.فقد يصاب بجلطة و نحن نحتاجه ليكمل المسرحية التي يشارك فيها مع عسكر المرادية و التي سوف تقود يلادهم و المرتزقة لقاع البئر.
الماء و …….
نحن سكان تندوف وبشار وباقي الصحراء الشرقية نبايع جلالة الملك ونطلب العون من اخواننا المغاربة .
إعتراف أمريكا بمغربية الصحراء هو المفتاح الذي سيفتح ألابواب لادول العظمى للفعل بالمثل مستقبلا.
أما الجزائر لم يبقى لها إلا الركوع لتنال رضى المغاربة وخصوصا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.
تريد الديبلماسية الألمانية ان تلعب على الحبلين معا.. لكن هذا النوع من المواقف السياسية هو مجرد دوران في نفس المكان، لأن الزمن يسير قدما ولا يدور في مكانه مثل الجغرافيا.. لهذا فعلى الالمان إقناع جيران السوء والعمى، بأن طريقهم السليم لمستقبل حقيقي عو توحيد دول المغرب وعدم الاستمرار في اللعب العقيم الذي يضر هذا البلد شبه البليد ويبعده عن مصالحه الحقيقية التي تخفى عنه ولا يمكن لبعض من يسمى اصدقاؤه أن يكشفون له ذلك..فألمانيا تلعب على الجارة..
من يزور مدينتي العيون و الداخلة بشكل خاص من المستحيل أن يتصور انسحاب الإدارة المغربية و الجيش المغربي من الأقاليم الجنوبية المسترجعة يوما ما. على الجزائر إذن أن تقتنع بشكل نهائي بأن المغرب فعلا في صحرائه و بأن الصحراء فعلا في مغربها. إضافة إلى هذا المعطى هناك أيضا المعطى الديموغرافي، إذ على البوليساريو و أولياء نعمته أن يدركوا بأن عشرات الآلاف من مغاربة الداخل أصبحوا جزءا من الساكنة المحلية بحكم ولادتهم أو بحكم إقامتهم المطولة هناك، و بالتالي من حقهم الدفاع عن حقوقهم و مكتسباتهم و التعبير عن ولائهم للعرش العلوي المجيد.
بوقادوم وزير خارجية الاءضحوكة الاءقليمية لا يريد سماع مثلا هاته التصريحات التي تنغص عليه حياته وتمدد في فترة علاج تبون من اعراض كرونا ومن بينها هذا العارض الجديد لكرونا والمتمثل في كسر على مستوى الرجل اليمنى لا نعلم سبب علمي لذلك،ولربما راجع ءالى سلالة جديدة ظهر في قصر المرادية.
لذلك ذهب بوقادوم ءالى بروطوريا لسماع الاغنية التي يستمتع عند سماعها،الغريب ان بوقادوم لم يتطرق للقضية الفليسطينة،باءعتبار الجزاءري ناصر لفلسطين مستعمرة او مستعمرة؟؟!!.
اعتقد ان نهاية البوليساريو اصبحت وشيكة…زيارة بوقادوم الى بريتوريا تدل على ان دولة الكابرانات في عزلة تامة
مادام فخامته موجود بألمانيا طلبا للشفاء اتمنى ان تصله رسالة السيد ااسفير الالماني وان يستجيب للنصيحة تفاديا للمزيد من التفرقة والعداء ببن الجيران .
شكرآ هسبريس على هذا الاختراق الاعلامي عن طريق الصحافي المقتدر السيد العسري.
فكلام السفير الالماني يختلف عن غيره من الدبلوماسيين وبالتاكيد فهذا التحول في الرؤيا الألمانية القريبة جدا من الرؤيا الامريكية،انما يعكس التوجه الجديد لالمانيا واوربا بصفة عامة.
ويبقى الموقف الألماني ذا مغزى خاص لانه سيبعد المانيا عن جارة السوء.
Vous remarquerez sans doute l’état rudimentaire de son office, un grand message à ceux qui ne font pas attention à l’argent des contribuables…