السفير الإسرائيلي يهاجم العثماني لدعم "حماس"

هاجم ديفيد كوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، بسبب تهنئته إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، على “الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة” على إسرائيل.
وقال السفير الإسرائيلي بالرباط رداً مراسلة العثماني بصفته الحزبية إلى إسماعيل هنية: “أثارني تصريح رئيس الوزراء المغربي السيد العثماني الذي أيد وهنأ تنظيمات حماس والجهاد الإسلامي الإرهابية المدعومة من إيران”.
وأضاف القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي، في “تدوينة” على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، قبل أن يعمد إلى حذفها بعد موجة ردود منتقدة، أن “من يدعم حلفاء إيران يقوي نفوذها الإقليمي”، وتابع متسائلاً: “أليس تعزيز إيران التي تزرع الدمار في دول عربية وتؤيد جبهة البوليساريو مناقضا لمصلحة المغرب وللدول العربية المعتدلة؟”.
وكان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية هنأ في مراسلة مكتوبة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بـ “الانتصار الذي حققه الشعب الفلسطيني ومقاومته الشامخة عقب اتفاق الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني ليلة الجمعة الماضي، والذي تضمن إيقافا لإطلاق النار من جانب واحد، ووقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، سواء في القدس أو في غزة”.
وجاء في رسالة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: “يسعدني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية ومتعاطفيه أن أتقدم إليكم وعبركم إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بأحر التهاني، سائلا المولى عز وجل أن يحفظكم من كل سوء ومكروه وأن يرحم كافة الشهداء ويشفي جميع الجرحى والمصابين”.
وتابع العثماني: “وهي مناسبة لأجدد لكم موقفنا المبدئي الراسخ والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأننا سنظل دائما في طليعة المدافعين عن القضية، وداعما ومساندا للشعب الفلسطيني في سعيه لتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وتعالت أصوات داخل حزب العدالة والتنمية من أجل وقف اتفاق استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وقال محمد الحمداوي، رئيس لجنة دعم فلسطين في حزب العدالة والتنمية، في مهرجان نظمه الحزب، الأحد، إن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يزول، دون أن يتحدث بشكل مباشر عن اتفاق إعادة تطبيع العلاقات الذي وقعه العثماني.
هذه وقاحة من السفير أن يهاجم رئيس الوزراء يستحق لأجلها الطرد فورا
“If I don’t steal your house someone else gonna steal it” Israeli proverb. السفير الاسرائيلي شخص غير مرحب يه في المغرب.
اقسح وجه عرفتو البشرية الصراحة يستحقوا تكونوا مرجع فالعلو م السياسية
مساكين والله ….. في بلادكم ويصرح وينتقد وضع لكم الخطوط الحمراء …… ههههه
الامبراطورية العظمى .ههههه
Any reporter : ” is israel violoting human rights” ?
Any israeli official : ” Hamas …..”
Israel is a State of thieves. Free Palestine frome the river to the sea.
البيجيدي يتاجر بقضية فلسطين ليس إلا. عتبة النحس هاد البيجيدي سبحان الله، من 2011 واحنا اللور اللور معاهم.
متى أعاد المغرب علاقاته مع إسرائيل؟ في عهد البيجيدي، واش شي واحد منهم قدم استقالته؟ أبدا.
إذن بركا علينا من التدوينات التي لا تنفع البلاد
✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌ تحيا فليسطين ✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌
هي كانت تهنئة للفلسطينين و ليس لحماس. هل من الطبيعي و من المقبول ان سفيرا او قائما بالأعمال ان يعلق هذا التعليق على رئيس الحكومة وماذا يجب ان يكون الرد؟
هنا تظهر وقاحة هذا اليهودي.
له الوقاحة بنعت حركة حماس بالارهاب.
لو كان للنظام قطرة من الشهامة لطرد هذا اليهودي من المغرب. و لكن هيهات.
لا حول ولا قوة الا بالله.
ليس فقط العثماني من هنأ المقاومة الفلسطينية بالنصر بل الشعبالمغربي كله من طنجة الى لكويرة نهنأ المقاومة بالنصر وأن حكمت علينا الظروف السياسية القاصية بالتطبيع فهدا لايعني اننا مع اسرائيل بل امنيتنا ان تدهب الى الجحيم وترجع فلسطيل المغتصبة بما فيها القدس الشرقية الى اهلها
أعتقد أن له الحق في انتقاد من يراه على خلاف معه. هذا هو أساس الديموقراطية و حرية الرأي و ما دمنا أننا قبلنا به كممثل لبلده في بلادنا.
وماذا كنت تنتظر أيها أن يهنئكم أنتم على ضلمكم وتجبركم لا تنتظرو من المسلمين هذا إن اخواننا في فلسطين ليسو وحدهم وإن المسئلة هي عقيدة ولن نتخلى عنها حتى يرت الله الأرض ومن عليها
شرب السي العثماني هاد الكاس دالعصير بارد
دخلناه من قطرة قال خصو حقو فالبقرة هههه هي هادي الصهاينة لا خير فيهم مجرد مجرمين و التطبيع خيانة، و فكها يا العثماني سحابلك كتلعب على الشعب المقهور
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اهاد الإسرائيليين مكايحشموش
هدا الجماعة لا تعرف سوى مصالحها الذاتية ولا يهمها في الأساس مصلحة الوطن
تصرف العثماني هو رأي حزبي حر وليس بصفته رئيسا للحكومة ثانيا علاقة المغرب مع اسرائيل لن تمنع المغاربة من مساندة الشعب الفلسطيني او بالاحرى حل الدولتين في اطار القدس الشرقية عاصمة لاسرائيل وهذا رأي المغاربة على الاقل ملكا وشعبا.
هنيئا لنا بالمقيم العام الجديد، اليوم يتجرؤ على مواقف رئيس الحكومة التي عبر عنها أساسا بصفته الحزبية وقريبا سيعلن الوصاية على مواقف الملك رئيس لجنة القدس.
بدل طريقة التقييم السلبي لتعليقي، أطلب من داعمي التطبيع أن يخبرونا ماذا جنت دول التطبيع من فوائد لها أو لشعوبها أو للقضية الفلسطينية.
اللي لاحظت هو حتا واحد مكيحمل العثماني ولكن حثا واحد مبغا ليه هاد الرد من عند السفير المغربي، يحيى الشعب المغربي