السفير العمراني: الرياضة أداة للتقارب بين الشعوب

أبرز يوسف العمراني، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى جمهورية جنوب إفريقيا، السبت، أن الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، تلعب دورا محوريا في إشعاع المملكة المغربية والتقارب بين الشعوب.

وقال العمراني، خلال لقاء بجوهانسبورغ مع الطاقم التقني ولاعبي فريق الرجاء البيضاوي، الذي سيواجه غدا الأحد فريق أورلاندو بايرتس برسم ربع نهاية كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إن “هذا الفريق العريق لطالما شرف كرة القدم المغربية، ونال ألقابا على المستوى القاري”.

وفي حديثه عن التاريخ المجيد للفريق الأخضر منذ عهد الأب جيكو، الذي ترك بصمة لا تمحى على مستوى هوية فريق الرجاء والكرة المغربية بصفة عامة، نوه السفير بالامتداد العربي والإفريقي للفريق الذي يقوده حاليا المدرب التونسي لسعد الشابي.

وأشار المسؤول الدبلوماسي إلى أن “كرة القدم، على غرار الدبلوماسية، تلعب دورا أساسيا في تعزيز صورة المملكة، كما يبرهن على ذلك وجود فريق الرجاء الرياضي في جنوب إفريقيا”، معتبرا في الوقت ذاته أن “فريق الرجاء شق طريقه إلى المجد في القارة السمراء، بفضل لعبه المتميز ولاعبيه الذين أبانوا دوما عن روح التضحية والتفاني والجدية، خاصة في المسابقات الإفريقية”.

من جهة أخرى، أكد سفير المغرب في جنوب إفريقيا أن “كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة في جنوب إفريقيا، والاحترام المتبادل واللعب النزيه يشكلان دائما عاملا في التقارب بين الشعوب”.

وتطرق العمراني، في هذا السياق، إلى مشروع اتفاقية تعاون بين الفريق الأخضر وفريق أورلاندو بايرتس الذي طبع بدوره تاريخ كرة القدم في جنوب إفريقيا.

وكان مدرب الرجاء الرياضي لسعد الشابي شدد، الجمعة، على أن فريقه عاقد العزم على انتزاع نتيجة الفوز من قلب جنوب إفريقيا، مؤكدا أن لاعبيه لن يدخروا جهدا في تحقيق نتيجة الفوز، وبالتالي العبور إلى دور نصف نهاية المسابقة الإفريقية.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الفريقين ستجرى الأحد، على أن يقام لقاء الإياب يوم 23 ماي الجاري.