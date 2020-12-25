السفير بلّا يطالب أوربا بالانخراط في "دينامية الصحراء"

أكد يوسف بلا، سفير المغرب في إيطاليا، أن “أوروبا مدعوة للانخراط في الدينامية الحالية التي أحدثها الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، من أجل طي صفحة هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي”.

وذكر بلا، في حديث خص به مجلة إيطالية، أن “هذا الاعتراف مهم لأنه صادر عن قوة عظمى، بلد صديق وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مؤكدا أنه “سيكون من الأفضل لأوروبا، بالنظر إلى ماضيها التاريخي وعلاقاتها البشرية والاقتصادية مع بلدان المنطقة، أن تنخرط في دينامية مماثلة بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء”.

وأكد الدبلوماسي المغربي، في معرض رده على سؤال حول وجود بعض القوى العظمى مثل الولايات المتحدة التي تتعزز أكثر فأكثر في إفريقيا على حساب أوروبا، (أكد) أن “أوروبا مرتبطة تاريخيا واقتصاديا بإفريقيا، لكن يجب أن تضاعف جهودها على اعتبار أن هناك فاعلين جددا يستقرون فيها اليوم ويخوضون منافسة شرسة”.

وأوضح سفير المغرب في إيطاليا أن “العمل الأوروبي، وأساسا من خلال سياسة الجوار الأوروبية، مدعو للتطور من أجل إشراك الجنوب أكثر في القرارات التي تهمه وخلق أوجه التآزر على المستويات المحلية، الإقليمية والقارية”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “المغرب ملتزم مع الاتحاد الأوروبي بتوطيد شراكة متينة ومبتكرة وخلاقة تتناسب مع رهانات اللحظة”، ومسجّلا، من جهة أخرى، “مزايا استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل لخدمة السلم”.

كما أوضح يوسف بلا أن “إعادة تنشيط هذه العلاقات، التي كانت قائمة منذ سنوات، نظرا لأهمية الجالية اليهودية المغربية في إسرائيل وفي العالم، سيتم تسخيرها من أجل إحلال السلام وتعزيز التقارب”، مبرزا أن “المجتمع الدولي يعترف بالدور المهم للمغرب في عملية السلام بالشرق الأوسط، فيما القضية الفلسطينية في قلوب كل المغاربة وعلى رأسهم الملك محمد السادس”.