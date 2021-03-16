"السكك الحديدية" تقرب المغاربة من جمال المتاحف الوطنية بعروض "مغرية"

"السكك الحديدية" تقرب المغاربة من جمال المتاحف الوطنية بعروض "مغرية"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 16 مارس 2021 - 20:00

بهدف تشجيع المغاربة على استكشاف العوالم الجمالية التي تتيحها المتاحف الوطنية، وقع محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، اتفاقية شراكة جديدة تروم تشجيع السفر الاستكشافي لمتاحف المملكة وتمكين المغاربة من الولوج إلى مختلف الورشات التابعة للمؤسسة.

واحتضنت مقصورة قطار “البراق” بمحطة طنجة المدينة، صباح اليوم الاثنين، مراسيم توقيع شراكة جديدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمؤسسة الوطنية للمتاحف، تروم تقريب المغاربة من السفر الاستكشافي لمتاحف المغرب، حيث “يجسد الشريكان انخراطهما التام وجهودهما الرامية إلى دعم التراث الثقافي والفني الوطني وتعزيزه”.

وتهدف الشراكة الموقعة بين الجانبين بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، إلى تقريب وتسهيل الولوج إلى المتاحف، وذلك عبر تطوير مفهوم جديد للسفر “قطار-فن” أو السفر والفن للجميع.

ويتمثل هذا المفهوم، وفقا للشراكة الجديدة، في تشجيع زبائن المكتب، أفرادا أو مجموعات، ومن مختلف الشرائح، على السفر الاستكشافي للمتاحف عبر تمكينهم من الاستفادة، وفقا لجدول زمني، من خصم 30% من أسعار التذاكر لولوج المتاحف التابعة للمؤسسة الوطنية للمتاحف بمجرد تقديمهم لتذكرة سفرهم عبر القطار.

كما سيستفيد زبائن المكتب الوطني للسكك الحديدية من زيارات مؤطرة بمرشدين فنيين بالنسبة للمجموعات، شريطة برمجتها مسبقا بـ 48 ساعة، تمكن كذلك من الاستفادة من تخفيض 30% بالنسبة لأسعار تذاكر الولوج إلى المتاحف.

محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “جميع الشرائح المجتمعية تستعمل القطار في تنقلاتها، والهدف من هذه الشراكة الجديدة هو مواكبة اختيارات المغرب في ما يخص الثقافة، حيث إن المملكة اختارت، وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، أن تكون الثقافة في قلب الاستراتيجية التنموية بصفتها رافعة لتجسيد التعدد الثقافي”.

وأضاف لخليع أن “الهدف من توقيع هذه الشراكة، هو دمقرطة ولوج زبائن القطار إلى المتاحف، وتثبيت ركيزة الفن التي لها أبعاد هامة في المتاحف الوطنية”.

من جانبه، شدد المهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، على أن “الزبناء سيستفيدون من تخفيضات مهمة للولوج إلى المتاحف عبر ربوع المملكة المغربية” مبرزا أن “الثقافة والمتاحف سيمكنان من جلب السياح، وهي فرص لمغاربة الخارج من أجل اكتشاف تاريخ وهوية المغرب ومعرفة العروق التاريخية لهذه الدولة”، على حد تعبيره.

وتشمل هذه الشراكة أيضا ميدان التواصل والإعلام بجميع أنماطه على مدار السنة، بهدف التعريف بعروض “قطار-فن” والترويج لها وفقا لجدول سنوي يحدده الطرفان مسبقا.

المتاحف الوطنية سكك الحديدية محمد ربيع الخليع مقصورة قطار "البراق" بمحطة طنجة المدينة

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‫تعليقات الزوار

8
  • متحفي في زمن الكورونا
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 20:13

    دائما ما تقوم سياسة المهدي القطبي على النهوض بالمتاحف دون اي إلمام بموظفي المتاحف او المتحفيين . لماذا لا تقوم هاته الشراكة على تخفيض أسعار التنقل لموظفي المؤسسة ؟ او ربما لا يحق لهم التنقل بالقطارات نظرا للمرتبات الحقيرة التي يتلقونها بغض النظر على قلتهم وكثر المسؤوليات الملقات على عاتقهم؟ إشكالات تعوق العمل المتحفي يتم التغاضي عنها لاسباب لا يعلمها اللا هو

    6
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  • mossi
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 20:15

    اشتغلت بالمكتب الوطني لسكك الحديدية 13سنة
    سائق قطار وتم الاستغناء علي بعد مرضي .
    وأنا الان أريد حقي
    المرجو مساعدتي ولكم فاءق الاحترام

    19
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  • والرخصة!؟
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 20:21

    وماذا عن رخصة التنقل !!؟؟ من طنجة للرباط

    7
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  • الحــــــــــاج عبد الله
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 20:31

    يجب على السكك الحديدة أن تقربنا لى بني ملال وخنيفرة وزاكورة والراشدية والعيون والداخلة
    أما المتاحف ملي نصلو للدار البيضاء أو الرباط… غادي نوصلو للمتاحف على رجلينا

    15
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  • Akram
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 20:32

    الاهتمام بالبيئة،،،زيارة المتاحف ،،،ادماز المجتمع الرياضة,,,غرس الاشجار،،،عدم رمي الأزبال،،،احترام الغير،،،هاد الشي في إطار افلام الخيال العلمي بالنسبة لنا،،،

    3
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  • متتبع
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 20:34

    على إدارة السكك الحديدية في المغرب أن تحترم المواطن أولا وذلك باحترام مواقيت القطار . وتحديد ثمن مناسب. فهي لم تقدم أي تحسن في خدماتها. في حين رفعت من ثمن التذكار بشكل مبالغ فيه.

    4
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  • من لندن
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 20:38

    خطة في بالغ الأهمية في تسهيل الولوج إلى المتاحف..كثيرا ما فكرت في زيارة المتاحف لكن لا اعرف مكانهم وهل هم موجودون أصلا. شكرا

    8
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  • Mohamed Bellahsen
    الثلاثاء 16 مارس 2021 - 20:54

    Enfin, les premières retombées des efforts fournis conjointement par le Ministère de la Culture et la CGEM représentée par la FICC (Fédération des Industries Culturelles et Créativités) dans laquelle l’artiste Qotbi est actif assurant la transposition des bonnes pratiques internationales vers le contexte marocain
    Félicitation à tous les promoteurs de l’innovation

    0
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