السكنفل: الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية لا تخالف الشرع والدين

صدامات مستقرة الزمن، باتت تنشب بين تنظيمات الحركة الأمازيغية وتيارات سلفية إسلامية، بخصوص احتفالات رأس السنة الأمازيغية التي تصادف 13 يناير من كل سنة، فقد تفرقت السبل بين الطرفين، للتخليد افتخارا وآخرين اختاروا التحريم قطعا.
وبينما يترقّبُ تحرّك على أعلى مستوى لاعتماد رأس السّنة الأمازيغية عطلة وطنية مؤدّى عنها، خرج سلفيون ونشطاء إسلاميون بتصريحاتٍ رافضة لهذا التّوجه الحقوقي، مؤكّدين أنّ “السنة الأمازيغية مجرد خرافة لتقسيم المسلمين في بلاد المغرب الإسلامي”.
ويضغط النّسيج الحقوقي الأمازيغي والبرلماني من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية، على اعتبار أنّ الاحتفال بها يمثّل تقليدا راسخا في الثقافة الشعبية لشمال إفريقيا؛ بينما تؤكّد السّلطات الحكومية المغربية أنّ هذه الورقة “سيادية في يد الملك محمد السادس”.
لحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي للصخيرات وتمارة، قال إن الاحتفال برأس السنة الأمازیغیة ھو من الأعراف الثقافیة والعوائد الاجتماعیة التي توارثھا الخلف عن السلف في سوس والأطلس والریف ونقلھا الأمازیغ معھم حیثما توجھوا واستقروا، وھي احتفالات لا تخالف الدین والشرع”.
ويضيف السكنفل: “عشنا ھذه الاحتفالات مرارا في قرانا ودواویرنا، وھي عبارة عن اجتماع الأھل والأقارب والجیران حول طعام خاص تھیئه النساء ويعرف ھذا الیوم بلیلة ینایر، الذي ھو ترجمة لجملة “ایض ینایر” باللغة الأمازیغیة، وھذه اللیلة مرتبطة بالتقویم الفلاحي، الذي یعتبره الأمازیغ تقویما یسایر حیاتھم”.
وأورد المتحدث أن الرجال والنساء والشیوخ والشباب والأطفال یشاركون في ھذه الاحتفالات في المناطق الفلاحیة في الجبال والسھول التي یقطنونھا، كما یشارك فیها العلماء بدروس علمیة وعظیة داعیة إلى شكر النعمة والفرح.
وأشار المصرح لهسبريس أن جميع أھل الدواویر يشاركون بأھازیج تعبر عن الفرح والسرور وعن الھویة التي یمتزج فیھا ما ھو ثقافي، ویتمثل في المأكولات الخاصة والعادات الاجتماعیة في اللباس وما ھو فني یتجلى في الأھازیج المعبرة عن الفرح والسرور.
ويتم كل ذلك بعیدا عن المجون والفسق والفجور الذي لا یتفق مع ھویة الأمازیغ، ھو إذن احتفال عائلي بامتیاز، وعلیه فإن ھذا الاحتفال لیس حراما بل ھو جائز شرعا؛ لأنه من الأعراف والعادات التي لا تناقض عقیدة، ولا تنافي خلقا ولا تعارض شرعا.
وأكمل السنكنفل تصريحه قائلا: العرف والعادة من أصول التشریع في الإسلام، وقد جاء ھذا الدین لیؤلف بین القلوب لا لینشر الفتنة والكراھیة لكل ما ھو جمیل؛ فقد قال رسول الله صلى الله علیه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنھما لما بعثھا إلى الیمن: “بشرا ولا تنفرا، ویسرا ولا تعسرا”.
وماذا يعرف السكنفل هذا عن الدين فقد قال نفس الكلام عن الذين يحتفلون بسنة من يقولون بأن المسيح ابن الله، والعياذ بالله
الشرع والدين مافيه حتى الاحتفال بالسنة الهجرية بقات غير السنة الامازيغية،ولو كان خيرا في الاحتفال بالسنة الهجرية لا احتفل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده صحابته رضوان الله عليهم .
انا اعربي و اتفق مع الاحتفال ولكن بدون جعله عيدا وطنيا
“إذا لم تستح فاصنع ما شئت” فالأصل هو الحياء…
قولها اخويا لشي ناس جايبين فكر وهابي قمعي لكل ما هو جميل
من قال ان احتفالا ما (بطريقة لا تغضب الله تعالى) يخالف الشرع فهو متشدد. إذا ااحتفلت مدينة ما بموسمها او ان تحتفلت قبيلة ما بموسمها او عيدها او ان احتفلت أسرة ما بمناسبة معينة في جو من الفرحة والحبور والترفيه عن النفس والتوسعة في الإنفاق اي دين واي نحلة تعارض ذلك. هنيئا لإخواننا الامازيغ بهذه المناسبة السعيدة التى هي عيد لنا جميعا في المغرب وفي المغرب العربي الكبير.
حفظ الله الفقيه السكنفل ان رائيه صائب، فنحن نحتفل في هده المناسبة التي تعود الى الاف السنين في اطار من الاحترام وصلة الرحم، اما من يسمون بالاسلاميين والسلفيين فقد اضهر الله خبتهم وفضائحهم ونفاقهم الدي يندى له الجبين، انهم يرتكبون الجرائم باسم الإسلام حتى ان الكتير من الناس تركوا الدين بسببهم، لا مكان لهؤلاء الجهال الرويبدات في مجتمعنا المتسامح.
يا امة ضحكت من جهلها الأمم نحن في حاجة الى حقوق والى محو الظلم والقضاء على الفساد لا الى مناقشة هذه الخزعبلات احتفل او لا تحتفل وماذا يهمنا في هذا
ديننا والحمد لله مبني على الكتاب والسنة
ولو كان الاحتفال جائزاً ما هو دليلك ؟
ولو كان جائزاً كما تزعم فبأي طريقة تجيز الاحتفال ؟
فالتقوا الله تعالى في دينكم فأنتم مسؤولون على أي كلمة
والله المستعان وعليه التكلان
الاحتمالات بالسنة الامازيغية لا تخالف الدين والشرع. وعند هذا الشيخ خروج الناس من الشرفات والتكبير بأصوات جماعية حرام
الأمازيغ أكثر تمسكا بالدين من غيرهم سواء كانوا مسلمين أو يهودا و التاريخ يشهد حاضرا و في الماضي. لذلك فأعرافهم المرتبة لا تناقض القيم الإنسانية و الدينية و عليه فلا مجال عند المغاربة للتعصب و شمال إفريقيا عامة للتعصب. فلافرق بين عربي و عجمي إلا بالتقوى.
أسي سكنفلت سنة ميلادية وسنة أمازيغية هل إحتفل بهم رسول الله من قبل. سنة ميلادية للمسيح فيها خمور وفسوق ولواط. وسنة امازيغية طقوسها لا علاقة لها بإسلام بأي صلة
كأنها
قرابين لأشخاص يلبسون رأس حيوان وقرون
اعجبني هذا الوصف ويتم كل ذلك بعیدا عن المجون والفسق والفجور الذي لا یتفق مع ھویة الأمازیغ.
عجيب امر بعض الاشخاص يبتلعون لسانهم امام هموم المواطن الحقيقية و يستقوون على اشخاص مسالمين و لا يضرون احد.
هذا بالنسبة لي جبن و نفاق .
الركوب والاستيلاء على عادة ناير موروث الفلاحين وبهجتم بقدوم خير الارض وسنتهم الفلاحية الجديدة بأكل التريد ولحم والدجاج البلدي .رمز ارتباط الفلاح بالارض والبهيمة . هذا الركوب وهذا الاستيلاء لا يخالف الشرع والدين .كحلق اللحية لا يخالف الشرع والدين.