السلالة الجديدة من كورونا تغلق حدود سلطنة عمان

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية فإن الإغلاق سيبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، ويستمر لمدة أسبوع.

وأشار المصدر إلى أن “الإغلاق يأتي بناء على ما أعلنته السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، ومن أجل وقاية أفراد المجتمع من شدة عدواها وسرعة انتشارها”.

وسوف تُستثنى من هذا التدبير الاحترازي طائرات وسفن الشحن والشاحنات، بينما تستمر اللجنة في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا؛ وستتخذ القرارات المناسبة وفقا لذلك.

ويقول مسؤولون إن عدوى السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتقال بنسبة تصل إلى 70% من السلالات المعروفة سابقا، ولكن لا يوجد دليل على أن هذه السلالة أكثر فتكا حتى الآن.