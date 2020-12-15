السلطات الإسبانية تشرع في ترحيل مهاجرين غير نظاميين مغاربة

بدأت السّلطات الإسبانية في إرجاعِ مئات المهاجرين المغاربة غير النظاميين إلى أرض الوطن، بعد شهورِ من شدّ والجذب مع الرّباط حول الطّريقة الأمثل للتّعامل مع وصول أفواج من “الحرّاكة” إلى المدنِ الإيبيرية؛ بينما تأزّم وضع الأطفال القاصرين غير المصحوبين في جزر الكناري، على إثر فشلِ عقد القمّة المغربية الإسبانية التي كانت مقررة في الـ17 من دجنبر الحالي.
وشرعت سلطات مدريد في إعادة مئات المهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى جزر الكناري بالقوارب في الأشهر الأخيرة. ونظمت وزارة الداخلية الإسبانية أول رحلة إلى العيون شملت 20 شخصًا. وبدأت المحادثات الإسبانيّة مع المغرب تُؤتي ثمارها، والهدف هو مضاعفة الرّحلات الجوية التي تضم أكثر من 50 مهاجرا كل أسبوع.
ولم يتم الاتّفاق على تاريخ محدّد لعقد القمّة المغربية الإسبانية “المنتظرة”؛ بينما راجت أخبار حول وجود “مخطّط” كان يقوده بابلو إغليسياس، نائب رئيس الوزراء الإسباني، يهدف إلى اللقاء بانفصاليين على هامش زيارة الوفد الوزاري إلى الرّباط، وهو ما أدّى إلى تعليق أشغال القمّة.
ولا يزال حوالي 7000 مهاجر في جزر الكناري، غالبيتهم مغاربة، ينتظرون نتائج هذا الحوار المغربي الإسبانيّ. وتشير مصادر حكومية إسبانية إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين لا يفي بمتطلبات الانضمام إلى نظام الاستقبال، وقد تمّ استبعاد نقلهم إلى أجزاء أخرى من شبه الجزيرة.
وأدّى إغلاق الحدود الناجم عن الوباء إلى عرقلة مخطّط إرجاع آلاف المهاجرين؛ لكن فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية، زار الرباط في 20 نونبر المنصرم وأكّد أنّ هناك هدفين واضحين: مضاعفة عمليات الترحيل، وتعزيز التعاون من أجل إبطاء عمليات الهجرة.
في الأشهر الأخيرة، لم تعد معظم القوارب تنطلق من السنغال وموريتانيا – على عكس ما حدث في أزمة كايوكو عام 2006 – ولكن من الشّواطئ المغربية. بالإضافة إلى ذلك، جزء كبير من المهاجرين هم من الرجال البالغين، على الرغم من وجود عدد غير قليل من القاصرين.
وشهدت سواحل الأقاليم الجنوبية في الفترة الأخيرة ارتفاعا لافتا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى سواحل موريتانيا والسنيغال؛ وهو ما قاد وزير الداخلية الإسباني إلى الرباط من أجل تكثيف التعاون مع المغرب لإيجاد حلول لهذا المنفذ الجديد.
وأكدت مدريد، على لسان وزير داخليتها، أن التنسيق بين بلاده والمغرب يوجد حاليا “في أفضل حالاته”، مشددا على أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين “يتسم بالثقة المتبادلة” ويشمل مجالات عديدة، خاصة محاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
اين سيضعهم المغرب وهو يمر باحلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية…..وما نتج عن الازمة الاقتصادية من توقيف للعديد من المقاولات لانشطتها وتسريح عمالها ومستخدميها.
وضع صعب أن تشعر أنك إنسان غير مرغوب فيه خارج وطنك و حتى داخله
كاليتيم الام و الاب لا احد يريده لكم الله
اسبانيا هاجمت المغرب واتصلت بفريق عمل بايدن مؤكدة له أن الاعتراف بسيادة المغرب لن يخدم حل الخلاف.
واضح للغاية : اسبانيا تريد استمرار الخلاف الى ما لا نهاية لأنها تستعمله جيوستراتيجيا ضد المغرب
حان الوقت للمغرب أن يضع اسبانيا أمام اختياران لا ثالث لهما
إما الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه وفتح قنصلية والتنسيق التام معنا وإما عدم التنسيق تماما وترك جحافل قوارب المهاجرين دون أي نوع من المراقبة بل أكثر من ذلك الاشتغال على تسهيل مرور المهاجرين ومنع أي استثمار اسباني داخل المغرب وعدم التنسيق في مجال الارهاب والشبكات الاجرامية
أسبانيا والدول الغربية تنظر فقط لمصالحها نتمنى أن يتطور وطننا المغرب اقتصاديا ويجد حلولا للبطالة و يعيش كل الشباب في سلام
المغرب عاطيهم الصيد ف البحر فابور, عاطيهم الخضر و الفواكه طبيعية, عاطيهم السياحة كايجيو في جيبهم غا 300 أورو, و دايرين معانا العنصرية, أكرانيا و روسيا و جيورجيا دول كفس منا و كايمشيو لأوربا بلا فيزا, زيروا على بوهم ديرو الفيزا و منعو الصيد عليهم و تشوفو كي غايوليو, دابا مشكل الصحرا ما بقاش ضارنا, بينو لينا تا مغرابيت با المخزن
اخي مشكلة الحراكة هي ازمة تربية و اخلاق فاغلبهم هم افراد غير صالحون للمجتمع و مدمنون مخدرات و اهلهم مستعدون لدفع ملايين لاجل ارسالهم و ذلك ليرتاحو من اذاهم و بلائهم ، و اوربا غير مستعدة لاستقبال هذا النوع لانهم عالةعلى المجتمع و يتسببون في اجرام و مشاكل ، المغرب يجب ان يتخذ مقاربة تربوية بداية من الاحياء الشعبية التي اصبحت مصنعا لمثل هاته النماذج، فالقاصرون مثلا يتم استقبالهن في مراكز لتعليمهم و تكوينهم فيقومون باعمال شغب لانهم لا يريدون ذلك ، يريدون وهم العيش المجاني و الفتاة الشقراء ، بينما اوربا تريد المهاجر المنتج الذي سينفع القارة و هذا بعيد جدا في الحراكة القادمين من المغرب عكسا مثلا المهاجرين من اوربا الشرقية او حتى سوريا
ان شاء الله تفعل الجزائر نفس الشئ، فليذهبوا للعمل في الأراضي الفلسطينية التي يحتلها اسيادهم من بني قينقاع
Attendez encore l’arrivée d’un million de marocains qui vont être expulsés au khizoustan du maroc, ils vont s’ajouter aux multiples misères de sidhoum maroc
C’est fini khawa et voisins islam histoire etc
إلى اللذين يتساؤلون أين سيضعهم المغرب الجواب ساهل سيضعهم في الصحراء المغربية لأن المملكة في أمس الحاجة إليهم فالكثير لا يعلم بأن قضية الصحراء إنتهت مع إعتراف الولايات المتحدالأمريكية بمغربية الصحراء الآن حان وقت الإستثمارات الأمريكية و الإسرائيلية الأقاليم الجنوبية ستصبح نيفادا إفريقيا لأن جارتنا الشقيقة ما خدمات ما خلاتنا نخدمو لعصا فالرويدة
هؤلاء هم من الذين وصلو مؤخرا الى جزر الكناري وبشكل غير مسبوق الآلاف دفعه واحده مما احدث هلعا وفزعا وسخطا كبيرا بين الساكنه المحليه. حيث نظمت مظاهرات ضد هذا الاجتياح .
اما الموجودين اصلا في اسبانيا فالعديد يناهز المليون. اذن والحاله هذه ماذا نريد ؟ ان تستقبل اسبانيا الملايين من المغاربه والا سنفهم ان ذااك يعني عداء ضدنا؟
شويا ديال الموضوعيه وشويه ديال الكرامه وعزه النفس وكفانا الهجوم بالالاف على اراضي الاخرين.
اسبانيا بانت على حقيقتها و عداوتها التاريخية تجاه المغرب حكومة و شعبا صنعت كيان بالتعاون مع الجيران كلفنا الكثير و لاكن صمود الشعب وتلاحمه مع العرش جعلها الآن في موقف ضعيف جدا و خرجاتها تبدو باهتة و الايام بيننا
الجزائر سوف تقوم بنفس الخطوة ان شاء الله و سوف تطرد اكثر من 350000 عامل مروكي غير شرعي مقيم في الجزائر.
القرن العشرين :
البداية : الاستعمار
الخمسينيات: إستعمار شرعي
الستينيات : تصفية المقاومة
السبعينيات: تصفية النخبة الفكرية
الثمانينات : تصفية المواطنين الشرفاء
التسعينيات: بقاو غير هوما اللي عايشين
القرن 21 : أين هي الثروة
المغرب دولة دات سيادة. يمكن. منعه من لقاء اي كان. الا بموافقة. سلطات المغرب
تزايد عدد المغاربة القادمين في قوارب الموت سببه هروبهم من الحرب التي استئنفت يوم الثالث عشر من نوفمبر الماضي.
إلى المعاقين 7 و 12
لا تتشفى … ليس المغاربية وحدهم من يهجرون سريا الى اسبانيا . بل هناك الآلاف من الجزائريين يعيشون حراكة هناك. و سيأتي الدور عليهم هم الآخرين. أما المغاربة الذين يشتغلون عندكم فترحيلهم أقل جزاء لهم. من الأحسن الحكم عليهم بعشر سنوات سجنا ثم ترحيلهم ليتعلموا حق المواكنة و ليس الذهاب إلى الحكومة العدوية لوطنهم . انموت بالجوع او مانمشيش لدزاير ينطلب الخدمة.
والآن فاقت إسبانيـا من سباتها العميق.
وعلى الدول الغربية أن تتعامل مع المخربين وتنظيم مدنهم من الهمج الذين عاثوا في الأرض فسـاداً.
ومثل هؤلاء الهمج أصبحوا عالة على ألمانيــا وهولندا وبلجيــكا وفرنســا كذالك يسرقون المحلات التجارية في وضح النهار ويعتدون على كبــار السن والأطفال.
كل دولة مسؤولة على الهمج ديـــالها وتحديد النسل هي أفضل وسيلة لوضع الحد للحـــراكة العرب والأفارقة.
الأخ كريم صاحب التعليق 5 .خويا راه لا مجال للمقارنة بين المغرب وهده الدول أوكرانيا وجورجيا أما روسيا فمواطنيها يدخلون بالفيزا لأوروبا.أوكرانيا وجورجيا و مولدوفا شعوب راقية ومتعلمة متخلقة.لدابك لا يمكن مقارنتها بشعوب دول المغرب العربي