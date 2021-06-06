السلطات المغربية تستقبل عائدين من سبتة المحتلة

استقبلت السلطات المغربية، الأحد، فوجا جديدا من الشباب العائدين من مدينة سبتة المحتلة ضمن دفعة ضمت أكثر من 15 شخصا، بينهم قاصران.

مصدر مطلع قال لهسبريس إنه جرى فتح معبر “تاراخال” الحدودي بصفة استثنائية قصد ضمان حسن الاستقبال وتيسير عملية التحاق هؤلاء الشباب بذويهم، مشيرا إلى تقديم خدمات الإطعام والإيواء والتطبيب من طرف الأطر الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة بعمالة المضيق، مع الحرص على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين منهم.

واستحضر المصدر نفسه إخضاع العائدين لاختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد ومباشرة التنسيق والتواصل مع أولياء أمور القاصرين قصد تسليمهم لهم مباشرة، وبمدنهم الأصلية في حالة ما تعذر عليهم التنقل.

وأضاف المصدر ذاته أن دفعة جديدة يرتقب أن تستقبلها السلطات المغربية في حدود العاشرة من ليلة الأحد تضم قرابة 25 شخصا، وذلك وسط تعزيزات أمنية لمختلف السلطات الأمنية والمحلية لمرور العملية في أحسن الظروف.