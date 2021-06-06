السلطات المغربية تستقبل عائدين من سبتة المحتلة

استقبلت السلطات المغربية، الأحد، فوجا جديدا من الشباب العائدين من مدينة سبتة المحتلة ضمن دفعة ضمت أكثر من 15 شخصا، بينهم قاصران.
مصدر مطلع قال لهسبريس إنه جرى فتح معبر “تاراخال” الحدودي بصفة استثنائية قصد ضمان حسن الاستقبال وتيسير عملية التحاق هؤلاء الشباب بذويهم، مشيرا إلى تقديم خدمات الإطعام والإيواء والتطبيب من طرف الأطر الصحية التابعة لمندوبية وزارة الصحة بعمالة المضيق، مع الحرص على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين منهم.
واستحضر المصدر نفسه إخضاع العائدين لاختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد ومباشرة التنسيق والتواصل مع أولياء أمور القاصرين قصد تسليمهم لهم مباشرة، وبمدنهم الأصلية في حالة ما تعذر عليهم التنقل.
وأضاف المصدر ذاته أن دفعة جديدة يرتقب أن تستقبلها السلطات المغربية في حدود العاشرة من ليلة الأحد تضم قرابة 25 شخصا، وذلك وسط تعزيزات أمنية لمختلف السلطات الأمنية والمحلية لمرور العملية في أحسن الظروف.
منذ سنوات قامت العجوز ميركل باستقبال آلاف السوريين بالغين أو قاصرين مصحوبين أو غير وتوطينهم ليس حبا في إنقاذ البشرية ولكن لمصلحة بلادها و استغلت مأساتهم لضخ دما التشبيب في الهرم السكاني لألمانيا التي أنهكتها الحروب وبدأت تشيخ سنة بعد أخرى رغم أن من الأجدر أن ترجع هؤلاء اللاجئين إلى ديارهم و تطالب بمحاسبة بشار الأسد لأن مكانهم الطبيعي هو سوريا والحل ليس في التهجير و إنما في محاسبة المسبب في الهجرة وتنمية بلادهم لاجل إعادة إسكانهم والآن تريد العجوز عكس ما قامت به تجاه اللاجئين السوريين و ذلك باستغلال هجرة المغاربة لابتزاز المغرب حكومة و شعبا واستغلال مأساتهم لأغراض سياسية. نعم إنه الوجه الحقيقي القبيح للأشقر وما يزيد الطين بلة هو ما يفعله بنو جلدتنا وذلك بتحريضهم للصليبيين علينا من ألمان و إسبان وجنوب إفريقيا ناسين أو متناسين أن هؤلاء اعتدروا منذ أيام فقط لدولة ناميبيا عن المجازر التي ارتكبوها في حق سكانها دون أن يذكروا ما اقترفوه في الجزائر إبان الإستعمار من جرائم تقشعر لها الأبدان وهذا الأمر مقصود من طرف العساكر العجائز لأنهم مستعدون للتنازل عن شرف الجزائريين في سبيل معاكسة المغرب حتى
عاش الملك عاش الوطن ولا عزاء للحاقدين
أتمنى من السلطات المغربية طرد الحراگة الجزائريين الذين يملؤون المدن المغربية ويشوهون سمعة المغرب بكثرة التسول عند إشارات المرور. لقد طفح الكيل
نتمنى ايجاد حلول لمشاكيل الشباب في البلاد من اجل ادماجهم في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل الحصول على عيش كريم في وطنهم
لو تركوا المغرب في شأنه وابتعدوا عن نهبه لكان احسن منهم وهم سيهاجرون الينا.والتاريخ شاهد.
واوضح لوبيت غارسيا في حوار له مع صحيفة “لافونغارديا” الاسبانية، ان اطلاق عشرة الاف شخص للعبور الى سبتة قد اثار اهتمام العالم باسره، و قد كان له بدون ادنى شك تاثير معاكس لما كان ينتظر، حيث انه اعطى صورة لبلد لا يمكن الوثوق به، حيث ان المغرب قد اظهر اسوء ما عنده”.
ردا على صاحب التعليق رقم 3، من شهام المغاربة العاقلون ان لا يطردون اخوانهم العرب الامازيغ المسلمين.عكس ما كتبته يجب ان يكون.اولا استقبالهم حسن الاستقبال و أيواءهم و أطعامهم حتى يُفرِّج الله على الجميع و لكن اذا كان الانسان لا يعرف معنى الفقر فهذا مُشكل بحد ذاته.من لا يهتم بشؤون المسلمين فهو ليس منا.
لا نحتاج الى كلام ، فقط الصورة تعبر عن كل شيء.
فقط الجاهل من يتحدث و الصورة تكاد تنطق علل مرارة الموقف
ياربي غير مايدخل شي سلالة حيث قالو بلي من ظمنهم مصابون بكورونا اللهم عافينا وحمدا لله على سلامتهم اللهم قطران بلادي بعز ولا عسل البلدان بذل
Un pays où le citoyen n’a aucun respect !!
Un fiasco retentissant !! Quel manque de professionnalisme !! Quel piège !!!quel scandale !!!
Notre dignité a été bafouée !!
Ceux qui sont la cause doivent rendre compte quelque soit leur statut !!
Même si le tapage médiatique essaye de cacher la réalité !!mais le peuple n’est pas dupe !!
هنالك الكثير من المغالطات في تعليقك اخي، صحيح ان المانيا و اغلب دول اوروبا الغربية تعاني من خلل في الهرم السكاني لكن ماذا ستسفيد من توطين و تجنيس لاجئين شرق اوسطيين غالبيتهم يفتقر لابسط الشهادات الدراسية و تعشش في دماغهم كل مضاهر التخلف و التشدد و الجهل
الغرب طبعا يريد عجديد هرمه السكاني لكن عم طريق الاستفادة من الادمغة و العقول من مختلف دول العالم الثالث حيث تكون مؤهلة و في كامل الوعي و المسؤولية للاندماج في المجتمع …ماذا استفادت فرنسا من توطين المهاجرين الافارقة و ابنائهم ( لغ شيئ غالبيتهم يخرج من الدراسة في سن المراهقة دون اي تكوين او عمل . يسكنون في الضواحي و يمارسون كل الأعمال المنافية للقانون مثل بيع المخدرات و التهريب و السرقة ) الا اذا استثنينا كرة القدم و فن الراب . و اصبحو عائقا أمام التعايش في فرنسا
هذا الواقع يا سيدي . لا ارى ان اوروبا تستفيد من الحراقةالا في حالات نادرة مثل الرياضة او الفن .. لان غالبيتهم دون اس تعليم !!!!!
يجب وقف الانفجار الديموغرافي المهول الذي يهز البلاد الى حد أصبحت الارض تلفض أبنائها الى ما وراء البحار.
السبب الرئيسي الذي اوصلنا الى ما رأيناه على اسوار سبته من شوهه كبرى ومن قبل في أماكن أخرى تم تشخيصه من زمان لكن لا حياه لمن تنادي.
لا يمكن إنجاب الاطفال كالارانب كما هو الحال عندنا. يجب تغيير عقليه القرون الوسطى التي ما زالت تعشش بيننا بالرغم من تواجدنا في القرن الواحد والعشرين..والا فانتضرو مزيدا من الشوهات ودائما من العيار الثقيل..
المشكل في المغرب مجمل في كلمتين المغاربة لاراي لهم. بمعنى اخر لايستشارون في بلدهم. بمعنى اشد عمقا بالدارجة غير زايدين. كل السلطات تحت قبضة معصم واحد والاحزاب والفنانون وكل من يدور حول القطب الاوحد منتفعون . وكل من يبدي امتعاضا او له راي آخرفهو يعد معارضا لا حق له في الانتفاع وتوصد في وجهه الابواب. اذكر انه من مهام المجالس العلمية منع الامامة او الخطابة لكل من ثبت في حقه الانتساب العدلي. هذا هو سؤال المغرب : لاتعترض فتنطرد, دخل سوق راسك
من دفع هؤلاء الأطفال والشباب في مغامرة الموت هو من يتحمل تبعات عملية ابتزاز يائسة نحن في غنى عنها. إذا كانت إسبانيا تحابي البوليساريو والجزائر فإن قوتنا تكمن في الحكمة والتخطيط المحكم لرد الصاع صاعين. لو اعتمدنا على أنفسنا وخلقنا الثقة في قلب المواطن وامنا بقضيتنا الوطنية والله لانتصرنا عليهم جميعا