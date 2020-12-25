المغرب: "رايتس ووتش" تبخس نجاحات المملكة‎

عبرت السلطات المغربية عن استنكارها بشدة “محاولة منظمة هيومن رايتس ووتش النيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية، وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية”، وذلك وفق بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وأوردت المندوبية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن “السلطات المغربية علمت بصدور بلاغ للمنظمة بتاريخ 18 دجنبر 2020 يتبنى ويروج طرحا سياسيا معاديا للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا، وهو البلاغ الذي لجأت فيه هذه المنظمة، كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا في ما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.
وشدد البلاغ على أن السلطات المغربية ترفض رفضا تاما تبني هيومن رايتس ووتش أطروحة الأطراف المناوئة للمغرب في ما يخص التدخل السلمي والمشروع لإعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة الكركرات، “الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي، بما فيها النداءات المتكررة للأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن بشأن ضرورة عدم المساس بحرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر هذا الممر”.
واعتبرت المندوبية أن هذا التدخل السلمي المتزن لإعادة فتح هذه الطريق الحيوية التي تربط القارتين الأوربية والإفريقية منذ قرون حظي بالدعم المطلق من المجتمع الدولي.
وسجلت المندوبية أن ما يؤكد الطابع السياسي لبلاغ المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية، مبرزة أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذا مصداقية.
وأكد البلاغ أن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها هيومن رايتس ووتش، والتي ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها، “إذ كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها السلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال، متجاهلة في الوقت نفسه حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، مع توظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة”.
وخلص بلاغ المندوبية إلى أن دعوة هيومن رايتس ووتش إلى تخويل المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بذريعة أن باقي بعثات السلام في العالم تضطلع بهذه المهمة، لا يعدو أن يكون ترويجا لمغالطات؛ “ذلك أن مراقبة حقوق الإنسان منوطة فقط بــ07 بعثات السلام من ضمن 14، وفي بلدان أو مناطق نزاع تعرف جرائم تدخل في نطاق القانون الدولي الإنساني، وليس القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وذكرت المندوبية المنظمة بأن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية موكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة، أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراء المغربية قرارات متتالية لمجلس الأمن، وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهاية أكتوبر.
هيومن رايت عصابة تاخد اموال من جهات معادية للمغرب للهجوم على ما حققناه من تقدم بشهادة العالم…..لا يهمنا رايها ولا نعيره اي اهتمام …دع القافلة تسير والكلاب تنبح….
لتقول لنا فقط ه ر و كم تقاضتى مقابل ما تقول. كم اعطتها شركات النفط العاملة بحاسي مسعود. انكشفت الاعيبك
منضمة تعيش على الاسترزاق ، خلقت اصلا للتحامل على الدول المتطلعة للتقدم والازدهار ، بوضع عصا عقوق الإنسان في عجلة تنميتها ، حتى يسهل عليها ابتزازها .
The hell with Human Rights Watch! The Sahara is Moroccan and that organization can just go to hell.
لمادا نهتم بهده المنظمة لان الصحراء عند اصحابها مند 45 سنة ما عدا ادا كان المغرب اقوى دولة في العالم
المغرب هو الدي جنب الجزاءر من ثورة الربيع العربي لانه لم يرد ان يلعب دور تركيا في المنطقة و تسبب لنا في تحيز بانكيمون للمرتزقة و وصفنا بالمحتل
cette organisation est sans doute douteuse et a la solde de certains !tout ce qu entreprend a son sens le maroc est navet, improductif, derisoire et infructueux ! a un certain moment on doute qu elle veut nous coloniser et nous fait vivre le vrai paradisiaque ?
القايد الذي صفع الأستاذ أثناء الإحتجاج و الخروقات تلوى الخرقات تنسيتم كل شيء و التاريخ كان يسجل و و و ولكن سينال المضلوم سينال حقه مهما طول الزمان أو قصر
منظمة هيومن رايتس ووتش تقول فقط الحقيقة.
عن اي حقوق انسان تتحدثون عنها , منذ سنوات وانتم تتشدقون بحقوق الانسان !!! انا لاافهم غباوة السلطات المغربية … !!!!
نريد حريات فردية ومجتمعية حقيقية + نريد قوانين علمانية …
كلما يحرز المغرب تقدما في العلاقات الدولية، ،،،كلما تطارده هده المنظمة المدعومة من أطراف خارجية؛ غرضها الرءيسي هو الاستهتار الاستفزاز والتبخيس وتغليط الرأي العام العالمي.
لماذا الدولة في شخص وزارة حقوق الإنسان دائما ترد على متهاهات وافتراءات هذه المنظمة (الحقوقية ) لماذا لا تعير لهذه المنظمة اي اهتمام هل مقياس عالمي وحقوقي لجميع دول العالم لماذا لا تعير هذه المنظمة المنحازة الاهتمام بما تقوم به عصابة العسكر الجزائري تجاه شعبها وتجاه المحتجزين بتندوف وإحراق مدنيين محتجزين في مخبىء بتندوف وكذلك تجاه جيرانها وحتى برلمان الاتحاد الأوروبي فهو قد سئم من تصرف هذه العصابة حقوقيا وسياسيا لذلك بانحياز هذه المنظمة المفضوح والمكشوف وجب على وزارتنا ألا تعير اي اهتمام لهذه المنظمة وأن تسير في خدمتها وفي نهجها الدائم.
بالله عليكم اعطوني تقريرا واحدا ينوه بمجهودات المغرب مند نشاتها لا شيء.
هيومن رايتش ينطبق عليها المتل المعربي انا عكسناها.
وبالتالي لا لوم عليها .فاللوم على اشباه المغاربة الدين يشتغلون معها او يتعاونون معها هم من يمدوها بالمعلومات الزائفة.
اين كانت هيومن تلاتة اسابيع والطريق الدولية مقطوعة من طرف العصابة .الا يعد هدا ارهابا عابرا للقارات.
اين كانت والمغرب كل هده المدة ينتظر التنديد بهدا العمل فكان الصمت المطبق.
صبر المغرب فاق كل التوقعات ونحن نرى جنودنا البواسل يهانون. حفر الطريق. اهانة السائقين اضافة الى الخسائر الجسيمة اقتصاديا.
ولكن لا جرم عليك يا هيومن فحتى هنا من بيننا من لم يندد ولم يفتح فاه كتلتمساح الا في قضية فلسطين.
وطني وملكي فوق راسي ولو اعدموني
هذه المنظمة مع من يدفع أكثر ، هي في الأصل وجدت للإسترزاق و التسول ، لا تهمّها حقوق الإنسان و لا هم يحزنون ، كل همها الدفع بالعملة الصعبة ، حتى و إن تحالفت مع الشيطان نفسه ، تجعل منه ملاكا خرج لتوّه من رحم إمّ زانية تغفر له خطاياه حسب ما قدّمت يداه من دولارات سمينة . لهذا لا يعبأ العاقل بما تخطّه منظمة السوء هذه .
الجزاءءر مثل المدرب الدي ينهزم فريقه بخمسة اهداف مع فريق معروف و يقول بانها هزيمة مشرفة
البلاغ وكأنه صادر عن حزب الاستقلال وليس عن مندوبية لحقوق الإنسان.
ز يد عليهم بولتون و كريستوفر روس و آخرين مع بعض الجمعيات جن جنونهم و خافوا أن ينقطع عليهم خيرات الشعب الجزائري من أموال سوناطراك أما بانكيمون فهو يستمتع بتقاعد مريح من هذه الأموالبعيدا عن الأنظار
لماذا تسكت هيومن رايتس ووتش عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وعن انتهاكات الجزائر لحقوق الإنسان في حق الحراك وفي حق جمهورية القبايل؟؟؟
ماذا عن وضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف و في الجزائر؟؟؟!!!
دعوها تقول ماتريد….
فنحن في الداخل والخارج نعرف قيمة العطف الملكي على شعبه..
يجب على المغرب ان يبادر إلى الاغلاق التام لفرع هده المنظمة العميلة للجزائر وعدم ايلائها اي اهتمام لتقاريرها المسمومة
سؤال ….هل من الممكن ان يقاضي المغرب هذه المنظمة الصعلوكة ومن فيها خاصة المغاربة…وان يقدم بها شكاية لمحكمة العدل الدولية..لافتراءها على المغرب داءما وتقديم اكاذيب ليس لها اساس من الصحة …؟