السلطات تمنع بعثة الرجاء من دخول الصخيرات

منعت السلطات المحلية بجهة “الرباط سلا القنيطرة”، اليوم الخميس، بعثة فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، من دخول مدينة الصخيرات، لخوض المعسكر الإعدادي المغلق المقرر هناك، استعدادا للمباراة التي ستجمع الفريق “الأخضر” بضيفه الاتحاد المنستيري التونسي، لحساب منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن السلطات طالبت مسؤولي الرجاء بضرورة انتظار صدور نتائج المسحة الخاصة بالكشف عن “فيروس كورونا”، التي من المنتظر أن يتوصل بها “النسور” خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفق المصادر نفسها، فإن الطاقم التقني للفريق “الأخضر” قرر إجراء الحصة التدريبية لهذا اليوم بمدينة المحمدية، في انتظار التوصل بنتائج الفحص الطبي، قبل شد الرحال صوب الصخيرات.

وكانت إدارة الرجاء قد قررت دخول الفريق في معسكر إعدادي مغلق، بمدينة الصخيرات، استعدادا لمواجهة ضيفه الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

يشار إلى أن مباراة الرجاء وضيفه المنستيري ستجرى الأحد المقبل، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بداية من الساعة السادسة مساء، لحساب ذهاب دور الـ32 “مكرر”، لحساب مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.