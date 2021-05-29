السلطة الإقليمية تستعين بطائرات "درون" ضد البناء العشوائي بالمحمدية

شرعت السلطات على مستوى عمالة المحمدية في مراقبة تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالجماعات القروية التابعة لها؛ وذلك اعتمادا على طائرات بدون طيار “درون”.

وحلقت في أجواء الجماعة الترابية لبني يخلف، المركز القروي المحاذي لمدينة المحمدية، طائرات “الدرون” التي كانت تلتقط صورا خاصة بالبناء، لتحديد البنايات العشوائية التي قد تكون انضافت في غفلة من السلطات المحلية.

وتوصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بفيديو يظهر إحدى الطائرات المذكورة وهي تحلق في أجواء الجماعة الترابية لبني يخلف، من أجل التقاط صور خاصة بالمنطقة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن مصالح عمالة المحمدية تعمل، في حالة تلقيها شكايات بتنامي البناء العشوائي أو لمعرفة مدى يقظة السلطة المحلية وخصوصا أعوان السلطة في مراقبة الظاهرة، على مراقبة الوضع بواسطة هذه الطائرات.

وتنكب السلطات الإقليمية على مراقبة البناء العشوائي بالجماعات التابعة لها، لوقف زحف المباني السكنية والمستودعات العشوائية التي يشيدها أصحابها في غفلة من السلطات المحلية أحيانا.

ومن غير المستبعد في حالة ما تبين وجود بنايات عشوائية على مستوى جماعة بني خلف قد تم تشييدها مؤخرا أن تتعرض للهدم أو تغريم أصحابها، ومساءلة السلطات المحلية حولها.

كما ينتظر، حسب مصادر هسبريس دائما، أن تعزز السلطات بعمالة المحمدية مراقبة الجماعات القروية هذه الأيام، بالنظر إلى أن فترة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية تشهد عمليات البناء العشوائي بشكل لافت للانتباه.

وتعرف الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية انتشار المستودعات العشوائية، خصوصا على مستوى جماعتي الشلالات وسيدي موسى المجذوب؛ وهو ما يتطلب تدخلا لعامل الإقليم من أجل وقفها.