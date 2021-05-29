السلطة الإقليمية تستعين بطائرات "درون" ضد البناء العشوائي بالمحمدية

السلطة الإقليمية تستعين بطائرات "درون" ضد البناء العشوائي بالمحمدية
صورة: أرشيف
السبت 29 ماي 2021 - 23:00

شرعت السلطات على مستوى عمالة المحمدية في مراقبة تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالجماعات القروية التابعة لها؛ وذلك اعتمادا على طائرات بدون طيار “درون”.

وحلقت في أجواء الجماعة الترابية لبني يخلف، المركز القروي المحاذي لمدينة المحمدية، طائرات “الدرون” التي كانت تلتقط صورا خاصة بالبناء، لتحديد البنايات العشوائية التي قد تكون انضافت في غفلة من السلطات المحلية.

وتوصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بفيديو يظهر إحدى الطائرات المذكورة وهي تحلق في أجواء الجماعة الترابية لبني يخلف، من أجل التقاط صور خاصة بالمنطقة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن مصالح عمالة المحمدية تعمل، في حالة تلقيها شكايات بتنامي البناء العشوائي أو لمعرفة مدى يقظة السلطة المحلية وخصوصا أعوان السلطة في مراقبة الظاهرة، على مراقبة الوضع بواسطة هذه الطائرات.

وتنكب السلطات الإقليمية على مراقبة البناء العشوائي بالجماعات التابعة لها، لوقف زحف المباني السكنية والمستودعات العشوائية التي يشيدها أصحابها في غفلة من السلطات المحلية أحيانا.

ومن غير المستبعد في حالة ما تبين وجود بنايات عشوائية على مستوى جماعة بني خلف قد تم تشييدها مؤخرا أن تتعرض للهدم أو تغريم أصحابها، ومساءلة السلطات المحلية حولها.

كما ينتظر، حسب مصادر هسبريس دائما، أن تعزز السلطات بعمالة المحمدية مراقبة الجماعات القروية هذه الأيام، بالنظر إلى أن فترة الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية تشهد عمليات البناء العشوائي بشكل لافت للانتباه.

وتعرف الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة المحمدية انتشار المستودعات العشوائية، خصوصا على مستوى جماعتي الشلالات وسيدي موسى المجذوب؛ وهو ما يتطلب تدخلا لعامل الإقليم من أجل وقفها.

البناء العشوائي السلطات المحلية طائرات الدرون عمالة المحمدية

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‫تعليقات الزوار

14
  • Imad
    السبت 29 ماي 2021 - 23:06

    ماعندكومش شي درونات لمراقبة الرشوة و الفساد و التنمية البشرية؟

    45
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  • boras2759
    السبت 29 ماي 2021 - 23:12

    الله أعلم كم سيكون مبلغ فاتورة هذه التقنية والعملية الجديدة …. مصائب قوم عند قوم فوائد …. أما إذا أضيف صفر للفاتورة … فمن الافضل ان يعمل الشيخ والمقدم بدل الدرون….

    17
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  • Hamza
    السبت 29 ماي 2021 - 23:15

    واخا تجيبو الاباتشي وF16 وديرو على قبلهم قمر اصطناعي راه ماتقدروش على المغاربة فالسكن العشوائي.
    راه كان قالها وزير التعمير حجيرة اصعب ورش بالمغرب هو السكن العشوائي.
    ناس باغا اعيش فوق القانون

    8
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  • بوسكوري
    السبت 29 ماي 2021 - 23:16

    المرجو من سلطات الدار البيضاء التحقيق في البناء العشوائي ببوسكورة وبالخصوص في دوار الحوامي.

    7
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  • مقيم في ايطاليا
    السبت 29 ماي 2021 - 23:16

    ماكينش لمابنيش بيت وكوزينة في سطح من اجل توفير بيت لي ابنه…

    9
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  • مقدم السما
    السبت 29 ماي 2021 - 23:22

    مقدم السما يحدد المكان أو الموقع، أو من بعد يمشي مقدم آلأرض ياخد المرميطة!
    صافي من اليوم نبنيوا غير بالليل

    4
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  • عابر سبيل1
    السبت 29 ماي 2021 - 23:24

    استعملوا التكنولوجي في مراقت الفساد والمحسوبية والحكرة وتبيدر المال العام واحتقار المناصب وتهريب المال للخاىج والعقارات كدلك والابناك المملوءة في الخارج .تتحركون فقط الإتجاه المعاكس.

    6
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  • خالد
    السبت 29 ماي 2021 - 23:28

    ملي وصلت الحكومة لاستعمال الدرون، من اجدر تبني المواطن المغربي فين يسكن يمكن يكون اقل تكلفة. على ما اعتقد !!

    3
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  • العكر فوق الخنونة
    السبت 29 ماي 2021 - 23:32

    المقدم تيعرفك باش تعشيتي ونتوما مخدمين الدرون ؟!

    6
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  • البوهالي
    السبت 29 ماي 2021 - 23:32

    هذا شيء مضحك والله والمغاربة كلهم وأقول كلهم يعرفون أن القائد والمقدمين هم من يسمحون بالبناء العشوائي بعد ان أخذهم للرشوة

    5
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  • وطني الغالي
    السبت 29 ماي 2021 - 23:42

    احسن مناطق طنجة والمتنفس الوحيد لساكنتها الغابات يتم الزحف عليها بالاسمنت بناءات عشوائية في منظر مقزز بالقرب من الفيلات والقصور بتواطؤ مع المرتشين وتتزايد هذه الظواهر خصوصا عند قرب الانتخابات مستوطنات من البناء العشوائي لأصحابها بعدة طوابق بإدعاء الفقر .

    0
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  • Taoufik
    السبت 29 ماي 2021 - 23:43

    و أين هو الدرون البشري. أقصد المقدم و الشيخ ألا يعرفان كل كبيرة و صغيرة

    2
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  • jawad.douairi
    السبت 29 ماي 2021 - 23:43

    الطنز العكري…….هل سنصبح مثل اللبيين..سابقا ..التكلاخ….والهيال العلمي…
    درون….لمراقبة السكن العشوائي…. افين المقدمين. الشيوخ….
    السلطة المحلية…مشغولة..باستقبال الرشاوي وببع الملك العام…..ولا..تبيع ااطروطوارات للجليات… الصفر…
    درون..

    -3
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  • صاحب القلم الأحمر
    السبت 29 ماي 2021 - 23:58

    خاصهم يديرو الدرون باش يراقبوا حاملي السلاح الأبيض لكايباتوا يكريسيوا في عبادالله

    0
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