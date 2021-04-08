السلطة المحلية تحجز أغذية فاسدة في وزان

تمكنت اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة واحترام المنافسة والأسعار بإقليم وزان، الخميس، من حجز وإتلاف مئات الكيلوغرامات من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المخالف، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك خلال عملية ميدانية لمراقبة الأنشطة التجارية على مستوى الإقليم.

ووفق مصادر هسبريس، فإن التدخل جاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح السلطات محلية تفيد بتواجد مواد غذائية ومشروبات غازية فاسدة مخبأة بقبو مخزن سري على مستوى حي النهضة، لتتم عملية المداهمة بإشراف مباشر من باشا مدينة وزان بالنيابة.

وأفضت العملية إلى حجز كميات مهمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، تضمنت 264 لترا من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية، و18 لترا من الحليب، و816 كيلوغراما من الشوكولاتة، و800 قطعة من الحلويات، و730 كيلوغراما من الحلويات المتنوعة.

وتأتي هذه العملية في إطار ضمان الجودة وملاءمة مواصفات المنتجات مع احتياجات ورغبات المستهلك، وتطبيقا للقوانين الخاصة بحمايته.