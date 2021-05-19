السلطة الولائية بجهة الرباط تؤكد منع التجمهر

أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تجنبا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وذلك حرصا على الالتزام بالتدابير الهادفة إلى حماية صحة المواطنات والمواطنين وضمان سلامتهم، وبالنظر للتأثيرات السلبية على الحالة الوبائية التي يمكن أن تسهم فيها التجمعات بالطرق والشوارع العمومية،

جاء ذلك في بلاغ للولاية، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إثر منشورات متداولة للدعوة إلى تنظيم مسيرة احتجاج، يوم الأحد المقبل على الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة “باب الأحد” في الرباط.

وإذ تؤكد ولاية جهة الرباط، من خلال البلاغ، حرصها الثابت على تفعيل قرار المنع والتصدي بكل حزم ومسؤولية لكافة السلوكات والتصرفات المنتهجة خلافا لذلك، وتهيب بالجميع الالتزام بالتدابير المقررة، تكريسا للنتائج الإيجابية التي حققها المغرب في مواجهة تفشي فيروس كورونا.