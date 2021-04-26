السلطة تطارد المقاهي المتنقلة بالدار البيضاء

شنت السلطة الإدارية بمدينة الدار البيضاء حملة واسعة على أصحاب المقاهي المتنقلة، الذين يستعملون السيارات ويوجدون بعدد من النقط بالعاصمة الاقتصادية وبالقرب من إشارات المرور.
وأوقفت السلطة، نهاية الأسبوع الماضي، عددا من الأشخاص الذين باتوا يشتغلون في بيع القهوة على الطرقات؛ بالنظر إلى خرقهم الحجر الليلي المفروض من لدن السلطات العمومية.
وعملت السلطة بالمدينة على حجز مجموعة من السيارات التي تحولت إلى مقاهٍ متنقلة، نظرا إلى أنها تساهم في خروج المواطنين الراغبين في احتساء المشروب ليلا بعد الإفطار.
ولفتت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إلى أن المقاهي المتنقلة المذكورة يقوم أصحابها بخرق القرارات الحكومية، إلى جانب دفعها للمواطنين إلى مغادرة منازلهم ليلا قصد الحصول على المشروب المذكور وبالتالي خرق القوانين الجاري بها العمل في الوقت الراهن.
وبالرغم من أن المواطنين يرون أن هذه المقاهي المتنقلة لا تشكل أي خطر على الصحة العامة، نظرا إلى أنها لا تسهم في تجمعهم؛ فإن السلطات قررت تفعيل القرار الحكومي القاضي بمنع التنقل ليلا.
وتأتي هذه الخطوة من لدن السلطات بالدار البيضاء في وقت ندد فيه المكتب الوطني لاتحاد التجار باعتقال زملاء لهم يشتغلون في قطاع المقاهي، بسبب تأخرهم في الإغلاق.
واستغرب المكتب سالف الذكر ما أسماه “التعامل بمكيالين مع ما يسمى بالعربات المتنقلة التي تجوب طول الطرق وسط المدينة لبيع القهوة”، متسائلين عما إن كانت العربات لا تدخل في الحظر الشامل.
وتعرف العديد من الشوارع والطرقات بالدار البيضاء والنواحي وجود السيارات التي تقوم ببيع القهوة للزبناء من المارة دون الحاجة إلى الجلوس في مقهى قار، إذ أضحت المقاهي المتنقلة فرصة أمام العديد من الشبان للاشتغال والحصول على مورد رزق في ظل غياب فرص عمل.
الحجر نهار الانتخابات حتى واحد مايخرج من الدار من 8 ديال الصباح حتى ل 8 ديال الليل
هذه المقاهي المتنقلة خير من المقاهي العادية… المقاهي تبقى مكان لتضييع الوقت
اعتبرها فوضى وليس عربات قهوة المتنقلة وكدا اكشاك القهوة المتفرقة على طول الشارع بكل مدن مغربية بدون رخص قانونية فالدولة لايمكن لها محاربة البطالة بالفوضى والا افتحوا المقاهي لكونكم قطعتم الارزاق على الناس فعدد الأسرة متشردة بسبب قرارتكم ااارتجالية
هده الجماعة تحتاج التشجيع وليس العكس
السلطة تلاحق اصحاب المقاهي المتنقلة السلطة تقبل المعابر السلطة تطارد الباعة المتجولين السلطة تحارب الكل وجه الله الشعي فين يمشي حسبي الله ونعم الوكيل
المسكين ما باغيينوش يعيش والسلام…
لو أن الإنسان في هاذ البلاد السعيدة عايش مزيان لما خرق حالة الطوارئ البارحة وقعت لي أزمة مرضية بحيث تألمت گثيرا حجر في الگلي فطلبت الإسعاف تأخر قرابة الساعة ونصف وعندما أتو رفضو نقلي إلى مستشفى خاص وذهـبو بي إلى مستشفى محمد السادس الناس گتعاني أگثر مني حوادث سير وعدة أمور تجعلك تقول واش هـاد المعاملة ديال إنسان ولا حيوان فطلبت سيارة إسعاف خاصة لگن عند دهـابي خجلت من نفسي لأن ربما حالفني الحض أن أعالج في مستشفى خاص لگن الآخرين الله غالب عن أي مغرب تتگلمون وعن أي إنتخابات ووو إنه لمن العار ما يحدث أبسط الحقوق منعدمة
apres le Ramadan personne n,acceptera plus cet embargo meme si ca sera l,infernal,
مصادرة السيارة وكل ما فيها. يشبه إيقاف الأوكسجين عن المريض. كان الأولى للسلطات هو فرض الاغلاق على البشر بعدم الخروج وعندها سيلاخظ هؤلاء الباعة غياب الزبناء. فيمتهنون مهنة أخرى بالنهار
هي مسألة سلامة قبل كل شيء. سلامة جسدية للمارة. إدا تسامحت الدولة اليوم مع أصحاب السيارات غدا سيدخل على الخط أصحاب الدراجات، الشاحنات و “كرارس” الحمير حشاكم. قد تتعدى القهوة لتصبح مهن أخرى كشفناج ووووو