السلطة تمنع احتجاج "أساتذة التعاقد" في وزان

السلطة تمنع احتجاج "أساتذة التعاقد" في وزان
صورة: أرشيف
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 15:18

منعت السلطات المحلية بمدينة وزان مسيرة احتجاجية للتنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين، اليوم الأربعاء، مبررة القرار بتمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، واعتبارا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت السلطة المحلية، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن الفقرة الثانية من الفصل 11 تنص صراحة على ضرورة تقديم تصريح مسبق من أجل تنظيم هذه المسيرات، وفق الشكليات المنصوص عليها في تنظيم التجمعات العمومية.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن المسيرة المزمع تنظيمها من قبل التنسيقية الإقليمية للأساتذة المتعاقدين، انطلاقا من بحيرة بودرة ووصولا إلى مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، تمر عبر محور طرقي رئيسي، وقد تعرقل السير والجولان، كما من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام.

احتجاج الأساتذة المتعاقدين منع وزان

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‫تعليقات الزوار

2
  • أستاذ جامعي
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 15:33

    السلطة يجب ان تطردهم…خسب قانون الالتزامات المترتبة علي الاخلال بشروط العقد.

    -3
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  • الأمن
    الأربعاء 10 فبراير 2021 - 15:40

    سبحان الله يقولون غير مرخصة و إذا طلب منهم الترخيص يرفضون سواء طوارئ أو لا القضية معروفة، أما أصحاب الكركرات و الأمريكان و الصهاينة فلا بأس لا يطلب منهم ترخيص ولا تباعد و لا يحزنون، حقيقة المخزن مجرم إلى أبعد الحدود، و لكن عندما تندلع الثورة التي ستحصد الأخضر و اليابس لن ينفعكم الحموشي ولا التامك انتظرونا.

    -1
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