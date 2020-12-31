السلطة تهدم 270 بناية عشوائية في بني ملال

هدمت السلطة المحلية بقيادة فم العنصر بإقليم بني ملال، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، 270 بناية عشوائية، منها 183 عبارة عن أساسات، و87 عبارة عن صناديق فارغة.

وذكرت مصادر هسبريس أن البنايات العشوائية تم بناؤها من طرف سماسرة لإعادة الاتجار فيها، وبيعها بطرق غير قانونية وبأثمنة تفوق بكثير تكلفتها الأصلية.

وتدخل هذه العملية في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطة الإقليمية في إقليم بني ملال، لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي، والإيقاف النهائي للنزيف العمراني ببعض المراكز التي تعرف ضغطا كبيرا نتيجة الهجرة القروية.

وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.