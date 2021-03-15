السماعة الجوالة Roam الجديدة ترى النور

أعلنت شركة سونوس عن توسيع باقة منتجاتها من السماعات الجوالة من خلال إطلاق السماعة Roam الجديدة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السماعة الجوالة الجديدة تأتي بطول 17 سم وعرض 6 سم، وتقوم بمواءمة الصوت تلقائيا مع ظروف البيئة المحيطة، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها في الهواء الطلق أو النطاقات الداخلية.

وعندما تتعرف السماعة على أنها في الهواء الطلق فإنها تقوم بتوجيه الموجات الصوتية إلى الأمام بشكل أكثر استهدافا؛ لأنه يُتوقع وجود المستمع في هذه المنطقة، وقد اعتمدت الشركة الأمريكية على هذه الحيلة التقنية، حتى يصدر الصوت بوضوح فائق بدون الحاجة إلى الارتداد بالجدران.

وتمتاز السماعة الجوالة Roam الجديدة بوزن 430 جراما، كما أنها تمتاز بمقاومة الماء والأتربة والغبار وفقا لفئة الحماية IP67، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية حتى 10 ساعات، كما يمكنها التبديل التلقائي بين الاتصال عبر تقنية البلوتوث في الخارج والاتصال عن طريق الواي فاي بالنظام الصوتي سونوس المتوافر في المنزل.

وتتيح وظيفة Swap إمكانية إعادة توجيه الموسيقى من السماعة Roam الجوالة إلى أقرب سماعة سونوس أخرى، علاوة على أنه يمكن الربط بين سماعتين Roam لإنشاء نظام ستريو من سماعتين.

وعند استعمال سماعة سونوس الجوالة الجديدة في المنزل فإنه يمكن شحنها لاسلكيا عن طريق وسادة للشحن من سونوس، وتدعم السماعة الجوالة الجديدة المساعد الصوتي أمازون Alexa وجوجل Assistant.

وأعلنت سونوس أن سعر السماعة الجوالة Roam الجديدة يبلغ 169 دولارا أمريكيا.