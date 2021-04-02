السنغال تعتزم افتتاح قنصلية في مدينة الداخلة

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن دولة السنغال تعتزم افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة المغربية يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار دبلوماسية القنصليات التي دشنتها المملكة المغربية لدعم مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية ما بين مدينتي العيون والداخلة 20 قنصلية عامة، تابعة لدول إفريقية وعربية؛ في حين يرتقب استكمال مسطرة افتتاح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الداخلة.