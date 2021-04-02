السنغال تعتزم افتتاح قنصلية في مدينة الداخلة

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن دولة السنغال تعتزم افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة المغربية يوم الإثنين المقبل، وذلك في إطار دبلوماسية القنصليات التي دشنتها المملكة المغربية لدعم مخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها في الأقاليم الجنوبية ما بين مدينتي العيون والداخلة 20 قنصلية عامة، تابعة لدول إفريقية وعربية؛ في حين يرتقب استكمال مسطرة افتتاح قنصلية الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة الداخلة.
القافلة والملحمة المغربية سائرة ،
ندعو جمهورية تندوف الصحراوية الشعبية الديمقراطية ان تفتح قنصلية لها بأحد مدن جنوب المملكة المغربية بالعيون او الداخلة على غرار اشقائهم العرب والافارقة.
اللهم زد و بارك .. المسيرة تمشي و ألأعداء تتلاهث و تتكالب لكن تكالبه لا يزيدنا إلا حبا و تمسكا بكل شبر من هذا الوطن من طنجة إلى الكويرة
ارتاح قلبي قرار دولة السنغال الشقيقة هو يساوي مرتبة قرار الولايات المتحدة الأمريكية و الإمارات العربية المتحدة بدون أن نستثني الدول الأفريقية و العربية و العالمية المساندة للمغرب هذه صفعة للسارقي الصحراء الشرقية و الآن تصبح السنغال أقرب دولة للمغرب تفتح قنصليتها في الصحراء المغربية شكرا لكل دول العالم المساندة للمغرب و نتمنى أن تحذوا فرنسا خطوات الأمريكيين بعد تصاعد دعوات البرلمانيين الأوروبيين و الفرنسيين للفتح قنصليات في الصحراء
السينغال كانت معروفة بانها ستفتتح قنصليتها بالداخلة حتى الاعداء كانوا ينتظرون دلك
نعم بلد السينغال ونعم الصديق بالنسبة للمغرب بلد له مواقف تابثة تجاه مغربية الصحراء الجزاءر حاولت بعدة طرق استمالة السينغال الى صفها ولكن فشلت فشلا دريعا ولم تحصل على شيء يدكر والسبب أن السينغال بلد له شخصية قوية عكس موريطانيا التي لا شخصية لها بالمرة
هذه هي الدول الشقيقة دائما في جنب المغرب ولا نتحدت عن أشباه الدول مثل موربطانية التي لاتسطيع حتى السيطرة على حدودها ونريد منها دعمنا وهي محتاجة للدعم أكثر من غيرها
خطوة كبيرة و مشكورة من اخواننا و اشقائنا السنغاليين الذين يتشاركون معنا عدة قضايا و ملفات و تطلعات و دائما ما كانوا سندا و داعمين لنا و حلفاؤنا و اصدقاؤنا عبر التاريخ و على مر الرؤساء المتعاقبين..و هي في نفس الوقت رسالة قوية لموريتانيا لتصحح وضعها و تحذو حذو السنغال ان ارادت او على الاقل ان تلزم الحياد و تسحب الاعتراف بسنطيحة سانداليستان و رسالة اخرى لها ان فكرت في غلق معبر الگرگارات فميناء الداخلية الاطلسي سيربط المغرب بعمقه الافريقي عبر ميناء داكار و سبت تجاهل موريطانيا بالمرة…
المقص المقص المقص
خاص بوريطة ايكون موجد المقوصة بزايد هاذي البداية
مازال مازال………………
حسنا ما سوف تفعل السنيغال و لو انها كانت لتكون من الاوائل. مصالحها الحيوية ماديا دينيا و اجتماعيا مع المغرب و ليس مع جارتنا كوريا الشمالية. السنغال لن تهنا ابدا بوجود عصابة في خاصرتها بل انه من منضور استراتيجي بحث من الافضل لها ان يمر مواطنوها القادمون من اروبا بالمغرب و كانهم في طنجة بمدينة سان لوي السنيغالية و يمروا الى فاس لزيارة مدفن الشيخ التيجاني الذي يقدرونه ايما تقدير ثم يتجهون لبلدهم دون الاحساس بالغربة.
عصابة الجزائر مهما فعلت لن تثني الدول العاقلة عن احقاق الحق و عليهم ان ارادوا السباحة في الاطلسي ان يفتحوا قنصلية في الكركرات او حتى في نهاية الطريق الى مورتانيا حتى براهم القاصي و الداني.
بريطانيا العظمى قريبا. و سوف تتبعها دول من الإتحاد الأوروبي. يجب أيضا على إسرائيل الإعتراف بمغربية الصحراء و فتح قنصلية. لا تنسوا الصحراء الشرقية، تندوف بشار …هذه أراضينا. الF35 ضروري للقيام ببعض الحركات البهلوانية فوق منازل العدو.
واخيراااا… من الدول التي يجب ان تكون سباقة الى هذا الواجب
اف اف اف…اخيرا…
لقد تأخر هذا البلد الشقيق كثيرا.ولكنه فعلها.ولا يمكن ان لا يفعلها..
شكرا فخامة الرئيس ماكي سار.
وشكرا للشعب السنغالي الشقيق.
من جهة اخرى اسمع يا بوكادومة الدق المغربي والسكات..
اذن عاد المقس من جديد.وسيعود معالي الوزير بوريطا لهوايته المفضلة.تدشين المزيد من القنصليات..
بوكادومة اليوم لم ولن ينام بسماعه هذا الخبر الصاعقة…حيث ستتلوه صواعق اخرى قريبا..
في انتظار افتتاح جمهورية القبايل لقنصليتها الشرفية في الصحراء المغربية
انها قنصلية استراتيجية ،لدولة طالما كانت محل ثقة من طرف المغرب وتستحق كل الاجلال والتقدير ،خلافا لبعض الدول ذات الشخصية الضعيفة : تعطيك من طرف اللسان حلاوة ،وتروغ منك كمايروغ الثعلب.
اين دعاة القومية العربية ، ابن الجامعة العربية …اين أﻻصدقاء الحقيقيين من العرب ، مقابل الدول الذين لا تجمعنا معهم ﻻ لغة وﻻ حدود وﻻ حتى الدين في بعض الأحيان تجد فيهم الخير الكثير … شكراً لإخواننا أﻻفارقة..
المزيد المزيد نداء للكبرانات الجزاير. ضرب الحديد محد صخون حلو حتي نتم قنصلية ونشاء الله نزرع لكم شجر البنان في حديقة. القنصلية.
الشكر لدولة السينغال علي هذه المبادر الدبلوماسية هدا اعتراف بمغربية الصحراء .
وفينكم ابوبال. والكبرنات. المكاريه
الجوار الحقيقي ليس جوار الدم و لا جوار الأرض و لا جوار اللغة… الجوار الحقيقي جوار المواقف.
هاد المرة ما تبقاوش غاتهلو، وان تو تري فيفا لالجيري، نهار لعبات السنغال و الجزائر فرحتو كتر من الدزاير!!!!
كل حبي للسنغال
اهلا وسهلا بالدولة السنغالية الشقيقة …
علم من مصدر موثوق أن قبيلة كيوبتي من أتيوبيا التي تجمعنا بها علاقات أخوية و أقتصادية قوية تنوي فتح قنصلية لها في الآقاليم الجنوبيه و كانت قبيلة كيوبتي واقفة إلى جانبنا دائما في قضيتنا العادلة
بفارغ الصبر ننتظر دور المملكة السعوديه و جمهرية مصر لتكتمل الضربة القاضية!
السنغال دولة قوية ولها شخصية مستقلة، معتزة بهويتها و انتمائها الافريقي. انا صراحة لدية العديد من الاصدقاء من السنغال ، وما لاحظته انهم يكنون الكثير من الاحترام و التقدير للمملكة الشريفة ولهم ارتباط قوي بالطريقة التجانية.
ويبقى الحال على ماهو عليه، المملكة تعمل و جارة السوء تتدمر.
السينغال دايما تقف مع المغرب مند عهد الحسن الثاني. فالدولة و الحكومة المغربية يجف في ان تفكر في اندماج اقتصادي مع هده الدولة و الشعب السينغالي الشقيق. وهكدا سوف نحاصر موريتانيا من الشمال والجنوب.ونربط مواءننا مع موانء السينغال. ونرفع من قيمةًاستتمارتنا في هذه الدولة الصديقة
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن جوو بايدن في تصريح موثوق أنه سيجعل من الصحراء المغربية جنة فوق الأرض والعالم كله سيرى ذلك ليس فقط بفتح القنصليات بالمناسبة تشكراتنا لدولة السنغال الشقيقة كما نشكر جمهورية موريتانيا التي ستقوم في الأيام المقبلة بفتح أيضا قنصلية عامة في الداخلة. كما أنه ستكون هذه المنطقة القلب النابض في أفريقيا على جميع المستويات.
عن جوو بايدن.
مرحبا اخواني السنغال في بلدكم المغرب كنت اضن أن دولة السنغال ستكون هي الأولى في فتح قنصلية في الجنوب نضرا لوجود جالية كبيرة في الأقاليم الجنوبية المغربية
غير بالمقص السي بوريطة غير بالمقص…..
تحية تقدير واحترام لإخواننا السنغاليين. السنغال وقفت دوما إلى جانب المغرب فيما يخص وحدته الترابية وذاك منذ سنة 1975. افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة المغربية يوم الإثنين المقبل هو يوم عيد. شكرا وألف شكر للسنغال قيادة وحكومة وشعبا
الجزائر صناعة فرنسية بمرسوم في الستينات والعصابة الإرهابية البوليساريو صناعة جزائرية في السبعينيات
الصحراء مغربية منذ زمن بعيد قبل ان توجد دولة إسمها الجزائر انتهى الكلام .رمضان كريم
الله الوطن الملك