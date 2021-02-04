السيتي يزاحم أرسنال وتشلسي على ضم حكيمي

انضاف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى ركب الأندية المهتمة بخدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع أنتر ميلان الإيطالي، إذ يرغب في الاستفادة من خدماته ابتداء من الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق مصادر “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي فقد يواجه تشلسي وأرسنال مزيدا من المنافسة من غريمهما مانشستر سيتي، بعدما أبدى الأخير اهتمامه بخدمات مدافع “أسود الأطلس”، عقب المستوى المتميز الذي ظهر به حكيمي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وأضافت المصادر ذاتها أن أشرف حكيمي يعتبره “مان سيتي” ظهيرا أيمن متعدد الاستخدامات، في حين يبدي المدرب الإسباني بيب غوارديولا إعجابا كبيرا باللاعبين الذين لديهم القدرة على العمل والتألق في أدوار متعددة على أرض الملعب، كما يفعل حكيمي في إيطاليا.

ويجذب “أسد الأطلس” الأنظار في أوروبا هذا الموسم، إذ سجل ستة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 27 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الإيطالي.

وبسبب الأزمة المالية الناجمة عن فيروس كورونا قد يكون إنتر ميلانو منفتحا على بيع حكيمي، بعد 12 شهرًا فقط من إحضاره إلى سان سيرو من ريال مدريد.

وأوضح “فوت ميركاتو” الفرنسي أنه من الضروري تقديم عرض يعادل أو يزيد عن 40 مليون أورو لإأنتر بغية إقناعه ببيع عقد نجمه المغربي، الذي يغريه أيضا الانتقال إلى “بريميرليغ” بعد موسمين رائعين خاضهما في الملاعب الألمانية بقميص بوروسيا دورتموند.