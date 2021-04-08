"السيدة الحرة" تكرم 9 مبدعات في شفشاون

نظمت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، في مدينة شفشاون، احتفالا ثقافيا وفنيا تحت شعار “الإبداع رافعة لإشعاع ثقافة المساواة”، استضافت خلاله تسع نساء مبدعات على المستوى المحلي في مجالات فنية وتعبيرية مختلفة؛ من بينها الموسيقى والغناء والشعر والقصة القصيرة والفن التشكيلي.

وقدمت المشاركات، وهن نزيهة البشير العلمي وحميدة جامع وفاطمة الزهراء فيزازي وإيمان منودي وسارة ابن حرة ومجدة الغلولي وهالة بنسعيد ودلال البرنوصي وحنان مضيان، شهادات شخصت مسارهن الإبداعي والإكراهات التي واجهتهن في سبيل إبراز قدراتهن الأدبية والفنية.

من جهتها، أوضحت حميدة جامع، الكاتبة العامة لجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص – فرع شفشاون، في تصريح صحافي، أن هذه الأمسية الثقافية والفنية “تهدف إلى إشاعة ثقافة الاعتراف والمساواة بين الجنسين ومحاربة ثقافة التمييز بجميع أنواعه على المستوى الترابي، من أجل التثمين والتحفيز؛ وذلك تماشيا مع أهداف الجمعية الرامية إلى الانفتاح على الكفاءات المحلية”.

وأضافت المتحدثة أن هذا اللقاء يعتبر مناسبة لتسليط الضوء وإبراز مجموعة من المواهب المحلية التي تزخر بها شفشاون، مشيرة إلى أن فرع جمعية السيدة الحرة ستكون له مواعيد ثقافية وفكرية أخرى ضمن برنامجه المسطر لتكريم متألقات أخريات في مجالات وإبداعات متعددة.

كما تميزت الأمسية، التي حضرتها فعاليات ثقافية وجمعوية نسائية، بعرض لوحات تشكيلية وتقديم وصلات غنائية من الطرب الأصيل وفن الحضرة، نشطتها الفنانات ضيفات الحفل التكريمي. كما تخللتها قراءات شعرية وقصصية، قاربت مواضيعها استلهام البيئة والتراث المحلي وجمالية الطبيعة.

يذكر أن جمعية السيدة الحرة، من خلال مركز تدعيم قدرات النساء الذي تسيره، تمكنت من العمل على تعزيز قدرات وتمكين المرأة الشفشاونية، عبر تقديم خدمات عديدة والترافع من أجل ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين والنهوض بحقوق المرأة. ويشتغل هذا المركز في مجالات التكوين والتأهيل في شعب مختلفة وتعلم اللغات بشراكة مع التكوين المهني.