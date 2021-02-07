السينما العربية تفقد المخرجة التونسية التلاتلي

توفيت المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي اليوم الأحد عن سن يناهز 74 عاما، بعد مشوار حافل في الإخراج والكتابة بقطاع السينما.

ونعت وزارة الثقافة التونسية المخرجة الراحلة، وتقدمت بتعازيها إلى المثقفين والسينمائيين في تونس وإلى عائلتها.

كما نعى “مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة” الراحلة، وكتب قائلا في بيان له: “برحيل مفيدة التلاتلي، تفقد السينما التونسية والعربية واحدة من أهم رموزها، التي حملت على عاتقها مهمة التعبير عن معاناة المرأة، ونجحت في طرح مشاكلها على الشاشة الفضية بحرفية شديدة”. وقررت إدارة المهرجان إهداء الدورة الخامسة إلى روح الفقيدة

ودرست التلاتلي السينما في فرنسا، وعملت في بداياتها في التلفزيون الفرنسي قبل عودتها إلى تونس عام 1972 لتبدأ العمل في مجال المونتاج للعديد من الأفلام.

توجهت الراحلة بعد ذلك للعمل كمخرجة وكاتبة، وذاعت شهرتها مع فيلمها “صمت القصور” الذي شاركت في بطولته للمرة الأولى النجمة التونسية المعروفة اليوم هند صبري. ونال الفيلم جائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان “كان” السينمائي الدولي في عام 1994.

وقالت هند صبري، المقيمة في مصر، في تدوينة على انستغرام: “المرأة التي غيرت حياتي رحلت اليوم.. المرأة التي اكتشفتني ورأت ما لم يره غيرها، رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها”.

وكتبت الممثلة التونسية درة زروق: “نحن نفقد في آخر سنتين الجيل الذي جعلنا نحب السينما والفن في الوطن العربي، رحلت مبكرا يا مفيدة! لقد غيرت أحلامي وحياتي من خلال النظر إلي. أنت رأيتني كممثلة قبل أن أعرف ذلك”. وأخرجت التلاتلي أيضا فيلمي “نادية وسارة” و”موسم الرجال” عام 2004.

وشغلت التلاتلي لفترة وجيزة منصب وزيرة الثقافة في أول حكومة انتقالية بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في فبراير 2011.