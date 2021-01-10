السيول تحاصر بيضاويين وتطلق دعوات للتحرك

تحولت العديد من الأحياء على مستوى الدار البيضاء والمناطق المجاورة لها إلى مناطق محاصرة بسبب المياه الناجمة عن عدم استيعاب مجاري الصرف الصحي للتساقطات المطرية التي سجلت هذه الأيام.

وشهدت العديد من المناطق، خصوصا تلك التي تصنف ضمن الأحياء الهامشية، فيضانات كبيرة، حاصرت المواطنين القاطنين بها، وهو ما جعل هؤلاء يوجهون انتقادات شديدة إلى السلطات والمنتخبين بسبب عدم تحركهم لوقف معاناتهم من هذه الكارثة.

وعلى مستوى جماعة عين حرودة، عاشت أحياء هامشية، خصوصا الدواوير، وضعا صعبا هذه الأيام، مما جعل سكانها يقاسون أكثر، لا سيما أنهم يقطنون بـ”البراريك”.

وأعرب العديد من القاطنين بهذه الأحياء الهامشية عن تذمرهم من تركهم وحدهم يواجهون هذه الظروف الطبيعية القاسية، حيث صارت الأزقة مليئة بالحفر والمياه، لتنضاف إلى المياه التي غمرت بعض البيوت.

أما على مستوى جماعة الشلالات القروية، التابعة لعمالة المحمدية، فإن الوضع لم يختلف كثيرا عن دواوير عين حرودة، إذ تمت محاصرة بعض المناطق بالكامل، الشيء الذي دفع المواطنين إلى توجيه انتقادات لاذعة إلى رئيس المجلس الجماعي.

وبالرغم من التدخلات التي قامت بها السلطات المحلية على مستوى الدار البيضاء، في ظل عجز شركة “ليدك” عن الحد من الفيضانات بالشوارع، فإن مناطق، من قبيل المكانسة، حوصرت بالكامل، ولولا مساعدة أعوان السلطة لكان الوضع أسوأ مما عاشه بيضاويون في مناطق كثيرة.

وقال عدد من الفاعلين والمواطنين إن مناطق كثيرة عاشت ظروفا صعبة هذه الأيام، مما يحتم على المجالس المنتخبة والسلطات المحلية التحرك لتفادي وقوع كوارث في الأيام المقبلة، خصوصا في ظل التساقطات المتوقعة.

وأكد هؤلاء أن غياب المراقبة القبلية لمجاري الصرف الصحي، وكذا غياب النظافة بعدد من المناطق، تسببا في هذه الكارثة، داعين والي جهة الدار البيضاء سطات إلى إصدار تعليماته للعمال التابعين له قصد الوقوف على هذا الوضع لتفادي أي كارثة محتملة.

وقال مواطنون يقطنون بهذه الأحياء الهامشية إن العاصمة الاقتصادية بإمكانياتها الكبرى تحولت إلى مسابح في كل مكان، فكيف بمناطق تعاني الهشاشة وغياب بنية تحتية تقيهم من هذه التساقطات.