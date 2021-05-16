الشابي: الحكم حرم الرجاء من ضربة جزاء واضحة

أوضح التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن الحكم الكيني يتير كواكي شيربوت، الذي قاد المواجهة التي جمعت “النسور” بأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، أمس الأحد، حرم فريقه من ضربة جزاء مشروعة وواضحة.

وقال الشابي، خلال الندوة الصحافية التي تلت اللقاء، “أشكر اللاعبين على انضباطهم الكبير على المستوى التكتيكي، حيث سيطرنا على اللقاء، قبل أن يحرمنا قاضي المباراة من ركلة جزاء مشروعة”.

وأضاف “خلال الجولة الثانية تمكنا من تسجيل هدف التعادل، وأنا سعيد بجميع اللاعبين الذين طبقوا التعليمات كما يجب، رغم أننا حضرنا إلى جنوب إفريقيا من أجل العودة بالفوز، لأنه عندما تكون مدربا لـ”الأخضر”، ينتظر منك الجميع تحقيق الانتصار، لكن التعادل يبقى نتيجة إيجابية في انتظار مباراة العودة”.

واختتم الشابي قائلا: “أنا سعيد بأداء اللاعبين. أنجزنا نصف المهمة، وتنتظرنا مباراة الإياب بالدار البيضاء، التي سندخلها بهدف تحقيق الفوز والعبور إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الكونفدرالية”.

وعاد فريق الرجاء الرياضي، أمس الأحد، بتعادل إيجابي بهدف لمثله، من أرض مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، برسم ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية (كاف).

يُشار إلى أن الرجاء الرياضي سيستقبل أورلاندو بيراتس في مباراة الإياب يوم 23 ماي الجاري.