الشابي: الرجاء "عائلة واحدة" .. ونتمنى اللقب العربي في عيد ميلاد الملك

أوضح التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أن الفريق “الأخضر” بمثابة عائلة واحدة، بحكم أن جل لاعبي الفريق تدرجوا في جميع الفئات العمرية داخل مركب “الوازيس” ولعبوا مع بعضهم لسنوات.

وقال الشابي، أثناء استضافته في برنامج “حوار مع متبار” الذي يبث على الصفحة الرسمية لـ”هسبريس” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لما وقعت في صفوف فريق الرجاء، دخلت النادي بتفكير إيجابي من أجل تحقيق النجاح المنشود، والنتائج الإيجابية المحققة سببها العمل والجد والانضباط، كما أن كل لاعب يقوم بواجبه، وأيضا أفراد الطاقم التقني”.

وتابع المتحدث نفسه: “في البداية، مفاوضاتي مع إدارة الرجاء كانت سريعة مع وكيل أعمالي، وأنا من نوعية المدربين الذين لا يخشون الضغط.. لهذا، قبلت التحدي في ظروف صعبة، وأقولها دائما، المدرب الذي يخشى الضغط يجب أن لا يدرب الأندية الكبيرة، وأنا تعودت على الضغط منذ أن كنت لاعبا مع الترجي والإفريقي”.

وأشار الشابي إلى أن العبارة التي يرددها دائما بخصوص أنه لا يوجد نجوم بالدوريات العربية تأتي من منطق أن “النجم” هو الذي يلعب 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده ويقدم الإضافة داخل ناد كبير بالدوريات الأوروبية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يفتخر بلاعب كبير من قيمة متولي في الرجاء.

كما فند مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم الأخبار التي تحدثت من قبل عن وجود مشاكل داخل مستودع ملابس “النسور”، مؤكدا أن كل شيء على ما يرام، وأن الفريق بمثابة عائلة واحدة و80 في المائة من لاعبيه لعبوا مع بعضهم منذ الفئات العمرية. كما أشار إلى أن غياب المدافع الليبي سند الورفلي عن الفريق سببه الإصابة التي يعاني منها “فارس المتوسط”، وليس هناك أي خلاف بينه وبين المدرب.

وعن رغبة الفريق القوية في التتويج بلقب البطولة العربية، قال الإطار الرياضي التونسي: “كأس محمد السادس تبقى في غاية الأهمية، ونتمنى أن نحقق اللقب في عيد ميلاد الملك محمد السادس، والتتويج باللقب سينعش خزينة النادي، كما أنني أهتم كثيرا بالفوز بالدوري الاحترافي بحكم أن قيمة المسابقة تبقى كبيرة جدا”، مشددا على أنه يناقش المباريات واحدة بأخرى وأنه سيبدأ التحضير للنهائي العربي في الموعد المناسب؛ في حين أشار إلى أنه يتجه إلى تدوير اللاعبين، بسبب تراكم المباريات.

وعبر الشابي عن ارتياحه للاشتغال مع مساعديه هشام أبوشروان ومحمد البكاري، مؤكدا أن الأول بصم على مسار كروي كبير؛ في حين أن الثاني من أبرز اللاعبين السابقين بالنادي ويتمتعان بأخلاق جيدة. كما نوه بالأداء الجيد للمهاجم أيوب الكعبي، لاعب الوداد الرياضي، وتمنى أن يصل الفريق “الأحمر” والترجي التونسي إلى نهائي دوري الأبطال، وأن يتوج “النسور” بلقب الكونفدرالية، مشيرا إلى أنه سعيد بتوفره على لاعب من قيمة العميد محسن متولي، قائلا: “إنه لاعب خلوق، ويعرف كيف يحفز زملاءه حتى عندما يكون على كرسي الاحتياط، ويجب أن يستفيد منه الفريق مستقبلا كمدرب”، يضيف الشابي.

وأشاد مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بمواطنه فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، مؤكدا أنه رجل بقيمة كبيرة ويحاول مساعدة الغير من قلبه، مؤكدا أن هذه الصفات جعلته يحب “شيخ المدربين”، وأكد أنه يتفق معه بخصوص أن أندية من قيمة الرجاء والوداد ليست حقل تجارب لهذا يجب أن يلعب من يستحق.

وواصل: “هناك لاعبون شباب سيقولون كلمتهم على غرار قلب الدفاع نعيم الذي تم إلحاقه بتداريب الفريق الأول، وسوكحال وسبول ومذكور، ولحسن حظهم أنهم يلعبون إلى جانب لاعبين مجربين”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يحب اللاعب محمود بنحليب، ويعتبر الحافيظي بمثابة اللاعب “الفنان”، ويرى أن رحيمي “نجم” قادر على التألق بأوروبا وقيمته أكبر من خمسة ملايين دولار. كما وصف رئيس النادي رشيد الأندلسي بالرجل الدبلوماسي الذي يعرف كيف يتعامل مع الأزمات، وأشار إلى أنه لا يلوم الجماهير والصحافيين الذين لم يثقوا فيه في البداية، مؤكدا أن الأمر طبيعي.

واختتم ربان سفينة “النسور” حديثه بتوجيه رسالة إلى جمهور الرجاء قائلا: “أتمنى من مناصري الفريق “الأخضر”، عبر العالم، أن يقبلوا على اقتناء التذاكر الافتراضية من أجل مساعدة النادي للخروج من الأزمة التي خلفها انتشار وباء “كورونا” عبر العالم”.