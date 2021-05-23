الشابي ينوه بأداء الرجاء أمام "أورلاندو بيراتس"

وجه التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، شكره إلى جميع لاعبيه، بعد الأداء الجيد الذي ظهروا به خلال المباراة، التي جمعتهم، اليوم الأحد، بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت لصالح “النسور” برباعية نظيفة، وبالتالي التأهل إلى المربع الذهبي من المسابقة.

وقال الشابي خلال الندوة الصحافية التي تلت المواجهة: “أشكر جميع اللاعبين على المجهودات التي قاموا بها، حيث إن المباراة كانت صعبة، كما أشكر حارس المرمى أنس الزنيتي، الذي حافظ على نظافة شباكه في مناسبتين كان الفريق الضيف قريبا فيهما من التسجيل”.

وأضاف مدرب الرجاء “عرفنا كيف نسجل الهدفين الأول والثاني، فيما تم تعميق جراح الخصم بالهدفين الثالث والرابع، وسيرنا اللقاء بالطريقة التي نُريد، كما أننا قمنا ببعض التغييرات، بحكم أن هناك مباراة هامة تنتظرنا الخميس المقبل، وأخرى يوم الأحد”.

واختتم الشابي قائلا: “حاليا أفكر في المباريات التي تنتظرنا هذا الأسبوع في باقي المنافسات، وعندما يأتي موعد مباراة بيراميدز المصري، لحساب نصف نهائي المسابقة، سنحضر لها بشكل خاص”.

وحجز فريق الرجاء بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بانتصاره، اليوم الأحد، في إياب دور الربع على أورلاندو بيراتس برباعية نظيفة، علما أن مواجهة الذهاب انتهت قبل أسبوع بالتعادل الإيجابي (1-1).

وسيواجه ممثل كرة القدم الوطنية في الكونفدرالية، في المربع الذهبي، فريق بيراميدز المصري، الذي تجاوز إنيمبا النيجيري في ربع النهائي.