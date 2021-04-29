"الشاطئ الأبيض" يلفظ جثة شخص مجهول الهوية

عثر مواطنون، الخميس، على جثة شخص مجهول الهوية، لفظتها مياه المحيط الأطلسي بسواحل الشاطئ الأبيض على بعد حوالي 60 كيلومترا غرب مدينة كلميم.

وجرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بكلميم، تحت إشراف عناصر من السلطة المحلية والدرك الملكي حلت بالمكان فور إخطارها بالواقعة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة سيتم إخضاع الجثة لعملية التشريح الطبي، قصد تحديد هوية صاحبها ومعرفة كافة الظروف والملابسات المحيطة بالوفاة.