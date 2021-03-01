الشاعر الكريك يصدر ديوانا جديدا "ما بعد الخريف"

عن دار بلال للطباعة والنشر، صدر مؤخرا ديوان “ما بعد الخربف”، وهو المنجز الشعري الثالث للشاعر المغربي بوجمعة الكريك، بعد ديوان “قراءات في ملامح وجه شاحب” (2014) و”La complainte des Muses” (2017).

يقع ديوان “ما بعد الخريف” في 106 صفحات من الحجم المتوسط ويضم بين طياته خمسين قصيدة نثر تناولت تيمات متعددة ومتنوعة، “منها ما يسائل ذات الشاعر نفسه ومنها ما يخاطب المتلقي في محاولة نبش في أخاديد جروح الوطن والانتماء، في ماهية الموت والحياة وفي كنه الوجود”.

وقد تم تقديم فهرس الديوان في غلاف أنيق من تصميم الشاعر نفسه، “يحيل بسواده إلى حلكة الزمن المعيش وإلى أصول الناظم المتجذرة في أعماق مدينة الفحم، الجوهرة السوداء مدينة جرادة. وأما الشجرة المتوسطة للغلاف بشقها غير المورق وشقها المورق، فهي رمزية للحياة بعد الموت المرتبطة أساسا بعنوان الديوان”.