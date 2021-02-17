الشبيبات تواصل الدفاع عن جدوى اللائحة الوطنية

يرتقب أن تلتقي الشبيبات الحزبية مع كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الخميس، وبعده سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في سياق الدفاع عن لائحة الشباب الموصلة إلى البرلمان.

ويحاول قياديو الشبيبات الحزبية، حسب مصدر مطلع، إقناع كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف تقديم تعديلات على ما جاءت به القوانين الانتخابية والتي حرمت الشباب من الولوج إلى البرلمان عبر اللائحة الوطنية.

وأنهت التغييرات الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية حلم العديد من الشباب المقرب من القيادات الحزبية الوطنية في الوصول إلى البرلمان، إذ إن الدوائر الجهوية يرتقب أن تضم 90 امرأة بعدما دعت مواد مشروع القانون التنظيمي إلى حصر الترشيح الأول والثاني للنساء.