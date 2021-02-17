الشبيبات تواصل الدفاع عن جدوى اللائحة الوطنية

الشبيبات تواصل الدفاع عن جدوى اللائحة الوطنية
صورة: أرشيف
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 17:10

يرتقب أن تلتقي الشبيبات الحزبية مع كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الخميس، وبعده سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في سياق الدفاع عن لائحة الشباب الموصلة إلى البرلمان.

ويحاول قياديو الشبيبات الحزبية، حسب مصدر مطلع، إقناع كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف تقديم تعديلات على ما جاءت به القوانين الانتخابية والتي حرمت الشباب من الولوج إلى البرلمان عبر اللائحة الوطنية.

وأنهت التغييرات الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية حلم العديد من الشباب المقرب من القيادات الحزبية الوطنية في الوصول إلى البرلمان، إذ إن الدوائر الجهوية يرتقب أن تضم 90 امرأة بعدما دعت مواد مشروع القانون التنظيمي إلى حصر الترشيح الأول والثاني للنساء.

البرلمان الشبيبات الحزبية سعد الدين العثماني عزيز أخنوش

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • شتوكي
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 17:33

    لازالت الشبيبات تبحث عن تكريس إقتصاد الريع ….

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عمر
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 17:39

    ينبغي على النساء والكهول (+ من 25 سنة ليسوا شبابا )أن يضغطوا على أحزابهم ليخصصوا لهم نسبة مائوية من الترشيحات و أماكن في الصفوف الأولى للوائح عوض أن يطلبوا من الدولة ما لايحق لهم.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 17:39

    المرجو من السيد وزير الداخليه عدم التراجع عن القرار ومن أراد الترشح فليحصل على تزكيه من حزبه لا للريع

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عسو شاني
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 17:56

    يدافعون عن الريع لانهم يعرفون معرفة جبدة ان ااشعب المغربي لن يصوت عنهم .هل المنغمسون في الريع حتى الاذنين لن يدافعوا الا لابقاءه.

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • نورالدين المعتدل
    الأربعاء 17 فبراير 2021 - 17:56

    الشباب سيروا تقراوا خليكم من السياسة كونوا كناخبين وليس كمنتخبين، كونوا ريوسكم أما السياسة مصالحاش ليكم

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الحب يتحدى وضعية إعاقة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 13:33 9

الحب يتحدى وضعية إعاقة

صوت وصورة
طموح بنونة يعتلي قمم الجبال
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 12:37 2

طموح بنونة يعتلي قمم الجبال

صوت وصورة
بين الرحّل في تندرارة
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:46 4

بين الرحّل في تندرارة

صوت وصورة
احتراق سيارة يثير الاستنفار
الأربعاء 17 فبراير 2021 - 09:58 1

احتراق سيارة يثير الاستنفار

صوت وصورة
محطة شمسية بالجديدة
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 21:42 3

محطة شمسية بالجديدة

صوت وصورة
أخنوش في اشتوكة أيت باها
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 20:40 90

أخنوش في اشتوكة أيت باها