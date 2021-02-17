الشبيبات تواصل الدفاع عن جدوى اللائحة الوطنية

يرتقب أن تلتقي الشبيبات الحزبية مع كل من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الخميس، وبعده سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في سياق الدفاع عن لائحة الشباب الموصلة إلى البرلمان.
ويحاول قياديو الشبيبات الحزبية، حسب مصدر مطلع، إقناع كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بهدف تقديم تعديلات على ما جاءت به القوانين الانتخابية والتي حرمت الشباب من الولوج إلى البرلمان عبر اللائحة الوطنية.
وأنهت التغييرات الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية حلم العديد من الشباب المقرب من القيادات الحزبية الوطنية في الوصول إلى البرلمان، إذ إن الدوائر الجهوية يرتقب أن تضم 90 امرأة بعدما دعت مواد مشروع القانون التنظيمي إلى حصر الترشيح الأول والثاني للنساء.
لازالت الشبيبات تبحث عن تكريس إقتصاد الريع ….
ينبغي على النساء والكهول (+ من 25 سنة ليسوا شبابا )أن يضغطوا على أحزابهم ليخصصوا لهم نسبة مائوية من الترشيحات و أماكن في الصفوف الأولى للوائح عوض أن يطلبوا من الدولة ما لايحق لهم.
المرجو من السيد وزير الداخليه عدم التراجع عن القرار ومن أراد الترشح فليحصل على تزكيه من حزبه لا للريع
يدافعون عن الريع لانهم يعرفون معرفة جبدة ان ااشعب المغربي لن يصوت عنهم .هل المنغمسون في الريع حتى الاذنين لن يدافعوا الا لابقاءه.
الشباب سيروا تقراوا خليكم من السياسة كونوا كناخبين وليس كمنتخبين، كونوا ريوسكم أما السياسة مصالحاش ليكم