الشربيل بين الأمس واليوم

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‫تعليقات الزوار

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  • زوق تبيع
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 21:52

    البلغة والشربيل تغييروا بزاف من ناحية التقليدية ومن الشكل ومن الجودة والخدمة ولات مغشوشة تتلبسو لايام وتيتحل عندي بلغة من الثمانينات محافظة عليها جميلة نهائيا مثلها ماكاينش فالسوق فالمنظر والخدمة فالحقيقة الناس السبعينا ت والثمانينات كانوا محافطين على الطابع المغربي عندهم ذوق ويثقنوا اي حاجة تنطلبوا من وزارة الصناعة التقليدية تبعد اي حاجة شينوية او تركية على الصناعة التقليدية المغربية

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