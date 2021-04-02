الشرطة الأمريكية تقتل مهاجما قرب مبنى الكونغرس

الشرطة الأمريكية تقتل مهاجما قرب مبنى الكونغرس
صورة: أ.ف.ب
الجمعة 2 أبريل 2021 - 19:32

أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى “الكونغرس” في واشنطن، الجمعة، بعدما صدمتهما سيارة شخص، أحدهما لفظ أنفاسه بعد ذلك.

وقالت شرطة “الكونغرس” على “تويتر” إن المهاجم قُتل متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه من طرف الأمن.

وقال قائد شرطة واشنطن إن “المهاجم ليس مسجلا في ملفات الأمن، كما استبعد أن يكون الدافع إرهابيا”، وفق تعبيره.

إصابة ضابطين أميركيين مبنى الكابيتول

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‫تعليقات الزوار

2
  • رمانة
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 20:19

    امريكا دائما ما تؤدي دور شرطي العالم ، الشرطة الامريكية معروفة على الصعيد العالمي بعنصريتها تجاه السائقين خاصة السود منهم وبعداءها للاجانب وتلفيق التهم الارهابية للاشخاص الموقوفين في مخالفات السير وغير مستبعد ان يكون المهاجم على الشرطة الامريكية قد تعرض للتهديد بالسلاح من طرفهم قبل ان يهاجم عليهم

    3
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  • من أجل حفنة من الدولارات
    الجمعة 2 أبريل 2021 - 20:44

    ربما الشرطة الامريكية اصبحت تقتل من الامريكيين اكتر مما يقتل الجيش الامريكي خارج امريكا، وهدا خبر مفرح خاصة للعرب والمسلمين ضحايا الارهاب الامريكي.

    0
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