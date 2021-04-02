الشرطة الأمريكية تقتل مهاجما قرب مبنى الكونغرس

أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة عنصرين من صفوفها قرب مبنى “الكونغرس” في واشنطن، الجمعة، بعدما صدمتهما سيارة شخص، أحدهما لفظ أنفاسه بعد ذلك.

وقالت شرطة “الكونغرس” على “تويتر” إن المهاجم قُتل متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه من طرف الأمن.

وقال قائد شرطة واشنطن إن “المهاجم ليس مسجلا في ملفات الأمن، كما استبعد أن يكون الدافع إرهابيا”، وفق تعبيره.