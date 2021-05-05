الشرطة الإسبانية تؤكد دخول زعيم البوليساريو إلى البلاد بهوية مزورة

أكدت الشرطة الإسبانية تواجد زعيم جبهة البوليساريو في مستشفى “لوغرونيو” بهوية وأوراق مزورة، وذلك بناء على طلب من قاضي المحكمة الوطنية قبل أن يقرر في مسألة استدعائه للمثول أمام العدالة.
وفي وقت أعلنت جبهة البوليساريو أن “حالة غالي تحسنت وخرج من العناية المركزة”، نقلت صحيفة “لاراثون” الإسبانية أن “حالته مازالت متدهورة وتحت التنفس الاصطناعي، وهو ما يعني أن وضعه الصحي لا يسمح له بالمثول أمام القضاء”.
وتوجد الحكومة الإسبانية في موقف محرج بعد أن قدم الأطباء لمحققي الشرطة ملف استشفاء زعيم جبهة البوليساريو بهوية جزائرية مزيفة، تحت اسم محمد بنبطوش، وفق ما نقلته مصادر إسبانية اليوم الأربعاء.
وقال محام مغربي مقيم في إسبانيا إن زعيم البوليساريو سيتحجج بـ”الوضع الصحي المتدهور” لتفادي المثول أمام القضاء الإسباني؛ وذلك بالنظر إلى التهم الثقيلة التي تواجهه، وتتطلب يوما أو يومين على الأقل قصد مساءلته على جرائمه.
وأكد المحامي المغربي، في تصريح لهسبريس، أنه “لا توجد أي مراقبة أمنية على المستشفى الذي يتواجد فيه إبراهيم غالي، وبالتالي يمكن تهريبه من قبل المخابرات الجزائرية كما تم إدخاله بوثائق مزورة وهوية مزيفة”.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية أمر بالتحقق مما إذا كان زعيم البوليساريو يوجد على الأراضي الإسبانية بهوية وأوراق مزورة قبل أن يقرر في مسألة استدعائه.
وذكرت مصادر متطابقة أن قاضي المحكمة المركزية رقم 5 لم يرفض من حيث المبدأ استدعاء إبراهيم غالي قصد التحقيق معه في التهم الموجهة إليه، بناء على طلب الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد علمه بذلك؛ فيما تم توجيه الاستدعاء فعلاً إلى خمسة أعضاء من جبهة البوليساريو، من بينهم قياديون.
ونفت جبهة البوليساريو على لسان ما يسمى “سفيرها بالجزائر”، عبد القادر طالب عمر، أن يكون إبراهيم غالي تلقى أي استدعاء للتحقيق معه، مشيرا إلى أن هذه الرواية “غير صحيحة وموجهة إلى الاستهلاك الإعلامي”، بتعبيره.
ويتهم الناشط الصحراوي فاضل بريكة، الذي قبلت المحاكم الإسبانية شكايته أبريل الماضي، زعيم الانفصاليين بالمسؤولية عن اختطافه خلال الفترة من 18 يونيو 2009 إلى 10 نونبر من العام نفسه.
وقالت أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، الثلاثاء، إنه إذا أراد القضاء الإسباني استدعاء زعيم “البوليساريو” فإن حكومتها لن تتدخل في استقلالية العدالة الإسبانية.
وأشارت أرانتشا غونزاليس لايا، في مؤتمر صحافي، إلى أن بلادها قدمت للمغرب “التفسيرات المناسبة حول الظروف التي أدت إلى استقبال غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية بحتة”، مضيفة أنه عندما “تزول هذه الأسباب الإنسانية سيغادر إسبانيا بالطبع”.
المغرب أعطى لهاذا الشخص حجما كبيرا.
يجب متابعة و محاكمة رموز النظام العسكري الجزائري الفاشل الخبيث دوليا. فبعد أن كان يمول مرتزقة البوليساريو الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة أصبح الآن يصدر زعماء الإرهاب وبوثائق جزائرية ومزورة .
اذا هربته المخابرات الجزائرية من للمستشفى سيضعون اسبانيا في مازق التواطؤ وستصبح اسبانيا في مازق الفضيحة وتصبح دولة مفيوزية.
فضيحة مدوية بكل المقاييس . فالتواطؤ الاسباني وارد و بشدة ، و سيتم استدعائه صوريا و عودته إلى خيمته بعد تدخل اللوبي الجزائري للاسف …
وفي الاخير ستختطفه عصابة وتهربه خارج إسبانيا ويصبح يتجول في الحمادة وتكتفي إسبانيا وتقول نأسف لما واقع.
زعيم منظمة إرهابية يسقط بين يدي القضاء الإسباني، هنا سنرى مدى تورُّط الحكومة الإسبانية و كابرانات فرنسا في الجزائر في هذا الموضوع.
اللهم اجعلنا نرى فيهم عدلك.
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ويط
بل عسكر الكابرانات كيف ما بغا
بالنسبة الي من الاحسن ان تسكت اسبانيا و منابرها
ما نريد معرفته
هل تم القبض عليه ام لا و ليس اللف و الدوران
Zigzag يباع في محلات بيع التبغ
كلما أرادت الكابرانات التخلص من زعيم للبوليساربو، نجدها ترسله إلى الخارج و بدون رجعة. زعيم البوليساريو الأول الوالي مصطفى السيد توفي بموريتانيا عندما أرسل هناك للقيام بمحاولة انقلاب عسكري و بالضبط يوم ٩ يونيو 1976،يوم تغدوا به قبل أن يتعشى بهم. .محمد عبد العزيز المراكشي ارسوله إلى أمريكا كي يعود داخل نعش .اليوم نجد محمد بن بطوش يحتضر بمستشفى بإسبانيا، الشيء الذي يؤكد أنه أنتهى و راح إلى مزبلة البوليساريو. هذا حال الجزائر و لقيطتها.
يقع له مايقع لن يتغير الوضع.. مات محمد بن عبد العزيز وجا هذا موراه ويموت هذا ويجي واحد اخر.. مادام النظام العسكري الجزائري هو الحاكم فلن يتغير شيء رغم تغير الأشخاص
الاسباني او الاوروبي او محكمة الجنايات الدولية ان تجري تحقيقا مع المسؤولين الجزائريين الذين زوروا وثائق الهوية والاسبان الذين تواطؤوا و قبلوا التزوير.
ها قد انكشف للعالم تلاعب حكام الجزائر و سوء نواياهم لانهم يرعون و يشجعون الإرهاب بشكل مفضوح يقوض الامن في المنطقة المغاربية.
الله الوطن الملك كما أشارت أرانتشا غونزاليس لايا فمن ملامح كلامها يضهر تبرير بوزبال كبرنات دزاير، لاكن نحن المغاربة لا نتنازل عن متابعة و معاقبة بوزبال كبرنات دزاير و إعانتها الإسبانية، لازم المغرب يتخد إجراءات تحد من هاذه المعاملة لإهانة المغرب و المغاربة، إنها قضية شعب و بلد يجب على الامسؤولين يأخذوا بعين الإعتبار ذالك إن الأمر خطير و لم نعد نستحمل أكثر من ذالك الكرامة؟٠
راه الاسم والجنسية الأولين لمزورين و دابة ملي المغرب ربح الصحراء رجعوا ليه الاسم والجنسية الأصلية الجزائرية ديالو. يعني المرتزقة كلهم مزورين شي من الجزاءر شي من موريتانيا . و دابة كل واحد يرجعوه الأصول .
اخيرا اعترفت اسبانيا بدخول المرتزق بهوية مزورة . اتساءل ما هي العقوبات المطبقة على هاذا الفعل . لينظاف الى الجراءم السابقة التعذيب والقتل والاغتصاب . .. كحالت على بوه
روائح المكاءد بدأت في تلويث العلاقات مع اسبانيا..كيف يعقل أن يكون مجرم من حجم بن بطوش بدون حراسة و الحال ان الشرطة الإسبانية تؤكد دخوله إسبانيا بهوية مزورة…. الظاهر انه سيتم تهريبه أو سيتم نقله إلى بلد ما تحت ذريعة أن حالته الصحية متدهورة. …
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لا يهمنا لا غالي و لا رخيص و لكن يهمنا ربح نقاط هامة في قضية الصحراء المغربية. محتاجين نثبت للعالم تواطئ و تآمر جهات عدة لمعاكسة مصالح و استقرار و تطور المغرب(الخزائر، البوليساريو، إسبانيا، بعض المكونات الأوروبية… ) . اللهم انصر و احمي بلدنا من كل الأشرار
إسبانيا سقطة في فظيحة دبلوماسية من العيار الثقيل مع المغرب وتورطت في الممنوع والمنبوذ مع أخواتها في الإتحاد الأروبي و في العالم. العالم كما الخائنة إسبانيا سيُركزون على كيف و مدى سيكون الرد المغربي. براهيم الرخيص لن يُحاكم لسبب بسيط هو التنسيق الطزائري الإسباني المسبق والضمانات الإسبانية لأعداء الشرقيين بعدم مثول الرخيص أمام المحكمة. سننتظر كيف سكون رد بلدنا الحبيب. إضرب كيف تشاء فوالله لن نقبل أن ترجع علاقتنا بإسبانياالمعاكسة لوحدتنا الترابية كيف كانت. إسبانيا تعاكس المغرب في صحرائه و لها يد في إطالة الصراع كي لا نطالب باسترجاع سبتة ومليلية مستقبلا. لكن هيهات هيهات. الطزائر تُريد وإسبانيا تُريد والله يفعل مايُريد. “لا غالب إلا الله”
الدبلوماسية المغربية تعيش احلى ايامها. خروج بوريطة اعلاميا قبل أيام اعطى تماره
إذا كانت هناك علاقة دبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوربي نزيهة بخصوص التعاون على محاربة الإرهاب فهنا يجب أن يبرهن لنا هذا الاتحاد على مصادقية هذا التعاون وذلك بفتح تحقيق فيمن زور الوثائق وساعد على ذلك لمعاقبة كل من تورط في هذه القضية أما الجارتان إسبانيا والجزائر فهما من خططا لهذه الهوية المزورة وعلى دراية بكل تفاصيل خروج الزعيم البوليزاريو من الجزائر ودخوله لأراضي الإسبان
سكفاندري رقم 1
لا يااخي لم يعطه قيمة فقط هذا نوع من الضغط وحصار على هاد شردمة بوليزارية الجزائرية . حتى يفضحو امام العالم . كذالك هاد الفار من العدال يجب ان يحاكم لانه ارتكب جرائم
غير يشدوه عندهم يديرو ليه شي تندوف تما عندهم في إسبانيا.
مسالة انسانية بحثة…فلماذا تزوير هويته.
الخلاصة: المخابرات المغربية فرشاتهم فرشة عالمية. تحياتي لكم لقد اتبتثم مرة اخرى تفوقكم و علو كعبكم.
إسبانيول حصلوا وسقط عنهم القناع.
قالو شمتك قالو عرفتك…
الحاصول، اعداءنا كثر واصدقاءنا رغم قلتهم فهم دو شأن عظيم
المرة القادمة سيتأكدون أنه إنسان
و المرة لي بعدها يتأكدون أنه ذكر
و المرة لي بعدها الله أعلم هذا حد معرفتي
الجزائر مساهمة ومشاركة في الجريمة وهي العقل المدبر في تزوير واحتضان والوقوف بجانب مجرم خطير معروف لدى العالم كله. وبأنما عصابة الجزائر متورطة وبكل الحجج المكونة الجريمة فعلى الجمعية العالمية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة التدخل على الخط لفض هذا النزاع وفضح منه لعبة الجزائر وإسبانيا والمتابعة لدى المحكمة الدولية بلاهاي كل دولة أو شخص ثبت في حقه التورث في هذه القضية ليكون القانون والقضاء والمحكمة الدولية نزيهين وإلا فاللوم يقع على من يمتلكون الصلاحية في التدخل في القضية لكنهم التزموا السكوت والحياد وهذه تصبح خيانة للمنتظم الدولي بقيادة الدول العظمى المؤثرة التي تمتلك الصلاحية والقوة لفض هذه المشكلة.
تفسير تلك التفسيرات المناسبة التي قدمتها ارانتشا غونزاليس لايا للمغرب.
إسبانيا استقبلت زعيم الوهم بجواز سفر جزائري مزور مع امتيازات لإسبانيا لا يعلم بها إلا الله ومن هنا استنتج ان إسبانيا ستقدم امتيازات من تلك الامتيازات الجزائرية لأن لو أرادت إسبانيا لا ألقت القبض على الزعيم الوهمي في الحال وتقديمه للعدالة وهدا اسهل سيناريو يمكن لك ان تتصوره في دهنك لكن سيناريو الامتيازات والمصالح يمكن ربطه بتلك التفسيرات المناسبة التي قدمتها إسبانيا للمغرب ونحن ننتظر وإياكم مصير الملف
مضيفة أنه عندما “تزول هذه الأسباب الإنسانية سيغادر إسبانيا بالطبع”. هذي هي اللي مخصهاش تكون، بل يجب ان يمتثل امام القضاء وبقضي العقوبة التي يستحقها مقابل جرائمه في حق الإنسانية.
مادام لم يصدر قرار بمنعه من مغادرت اسبانيا للمتول امام العدالة فكل مايقال هو محاولة لربح الوقت لتتحسن حالته و بالتالي تهريبه خارج اسبانيا. الاغلب انه دخل بادن الحكومة و بالتالى ضمانات بعدم المتابعة و سيجدون طريقة للالتفاف حول القضاء. هادا اتبات جديد لم يدعي ان في الغرب القضاء غير مسيس و حر. هو حر الى ان يصطدم بالسياسة
الموضوع المهم في نظري هو بناء ميناء الكويرة باسرع وثيرة وفي نفس الوقت انشاء قاعدة عسكرية باحدث التقنيات اي سخن عليه راسو نكونو حدا راسو باش نداويوه…..سبحان الله الاعداء من كل جهة…..لكن لا خوف على بلادي الغالية سائرة الى الامام بمشيئة الرحمان
اعتقد ان ديمقراطية الكارطون في اسبانيا على المحك. احسن شوهة للجزائر و بن بطوش. حذاري من اللعب مع المغرب فهو كبير عليكم
المخابرات المغربية حقا عالمية بامتياز تضاهي مثيلاتها من كجيبي والسي اي اي
بن بطوش راه يكون غادي يموت غي بصريصرة مسكين ديال الرعب
المخابرات المغربية ممكن تزعزع اسبانيا وكابرانات فرنسا بين عشية وضحاها تحية تقدير ومزيد من العمل يا ابطال جنود الخفاء وقطع لسان كل لقيط يحاول ضرب استقرارنا
يجب على الضحايا بتحويل قضيتهم الى محكمة الجنايات الدولية ومتابعة بن بطوش والنظام الجزاىري اما اسبانيا دولة منافقة ومخادعة لان ربما ستحاول بمناورة اخرى واكيد انها ضليعة في مايجري في قضية الصحراء
شوهة بجلاجل . تبهدييييييل . لي تبع كبرنات فرنسا هذا حالو
اللي ماكانش فاهم المعنى ديال الفرانسوية L’auberge espagnole هدا بالضبط المعنى ديالها. بلاد مترعة، اللي بغا يدخل يدخل واللي بغا يخرج يخرج، ارا غير باقشيش المورادية. تكون اسمك غالي ولا رخيص ولا الرحماني ولا بطوش ولد عطوةش، (نسبة الى محطة عطوشة ف مدريد)… إسبانيا ما كانت هاكدا ابام قرقبو على بينوشي Pinochet. حاكموه واخا فات تسعين عام مسكين على الجرائم ديالو ضد الانسانية ف الشيلي. والله يا ما رحموه. قل لك الرحمة وحقوق الانسان ما كاتتطبقش على مجرمي حقوق الانسان. ايوا و بطوش ولد عطوش، لا. علايات تيندوف ما عليهوم الله ولا حقوق الانسان…
اذا هرب من اسبانيا وبعدها تقول انها اسفة، فما على المغرب الا ان يطلق العنان لمهاجري جنوب الصحراء ويغمض عينيه عنشتى انواع التهريب والحركة، واذا اشتكت اسبانيا، فما على المغرب الا ان يرد باسف عن الانفلات وان المغرب بحاجة الى اليات جديدة واموال اخرى، وانتهى الكلام.
إسبانيا هي المسؤل الأول عن حماية المزعوم محمد بن بطوش. …المسمى سابقا لإبراهيم غالي. .داخل المستشفى.الاسباتي من أجل العلاج…لكي لايغادر..المستشفى في ضيوف غامضة..أو. .مناورة جديدة من طرف رءيس الحكومة…ووزيرتها الخارجية…قبل المثول أمام المحكمة.الاسبانية..بحضور..محامين المشتكين. انشري باهسبريس.ولكم الشكر
إذا كانت إسبانيا استقبلته لأسباب إنسانية فلماذا بهوية مزورة ؟
وعباد الله حتى لين غنبقاو في الذل ، واش اسبانيا دايرة فينا لي بغات ومزالين كنتواصلو معها ، لازم بلادنا تزير السمطة ودير اجراءات صارمة مع هؤلاء الاوغاد