الشرطة تحبط تهريب مخدرات صلبة بالناظور

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء، من إجهاض عملية لتهريب كميات من الكوكايين والهيروين والأقراص الطبية المخدرة نحو المغرب عبر المسالك البحرية انطلاقا من مدينة مليلية.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه تم تنفيذ هذه العملية بميناء ابني نصار بمدينة الناظور، حيث تم ضبط زورق للصيد قادما من المياه المحيطة بمدينة مليلية وعلى متنه خمسة كيلوغرامات و570 غراما من مخدر الكوكايين، و2 كيلوغرام من مخدر الهيروين، و3420 قرصا طبيا مخدرا، بالإضافة إلى 400 غرام من مادة كيميائية بيضاء اللون.

وقد أسفرت إجراءات البحث، يضيف البلاغ، عن توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بنشاط الشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات من المخدرات القوية والمؤثرات العقلية.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازلهم من ضبط 190 كيلوغراما من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء وثلاث سيارات تحمل لوحات ترقيم أجنبية ووطنية مزورة وميزان كهربائي، علاوة على مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وقد تم إيداع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد المسالك المعتمدة في التهريب، فضلا عن تحديد امتدادات الشبكة وارتباطاتها على الصعيدين الوطني والدولي.

وتمت إحالة عينات من الشحنات المخدرة والكيميائية المحجوزة، يورد البلاغ الأمني، على مختبر الشرطة العلمية من أجل إخضاعها للخبرات اللازمة.