الشرطة تحبط عملية تهريب للمخدرات بالحسيمة

أحبطت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة، اليوم الخميس، عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وحجزت طنا و216 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية تم بضواحي منطقة “سيدي عابد” الساحلية بالحسيمة، حيث مكنت من حجز 35 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و216 كيلوغراما، قبل أن تسفر العمليات الأمنية المنجزة بعين المكان عن توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.