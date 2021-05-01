الشرطة تحجز كمية من مخدر الشيرا بإقليم زاكورة

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة زاكورة، صباح السبت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز طن ونصف الطن من مخدر الشيرا؛ وذلك في منطقة تقع بين تزارين بإقليم زاكورة والنيف بإقليم تنغير.

وحجزت المصالح الأمنية خلال العملية ذاتها سيارة رباعية الدفع وشاحنة كانت على متنها المخدرات المحجوزة المعبأة في 64 رزمة، كما أوقفت أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه العملية، التي نفذتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية بزاكورة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من إحباط تهريب هذه المخدرات التي لم يتم معرفة وجهتها بعد.

وبناء على المعلومات التي وفرتها مصالح “الديستي” للأمن الوطني، جرى نصب كمين أمني محكم في المنطقة الفاصلة بين تزارين والينف، ليتم توقيف أربعة أشخاص على الرغم من محاولتهم الفرار، وحجز المخدرات وسيارة وشاحنة يتم استخدامها في نقل المخدرات.

ونُقل الأشخاص الأربعة الموقوفون إلى مدينة زاكورة، حيث سيتم الاستماع إليهم في محضر رسمي والاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين.