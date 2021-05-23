الشرطة تحدد هوية شاب عرقل الطرامواي بالبيضاء

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شابا وهو يعرقل سير الطرامواي بالدار البيضاء، حيث قام بوضع طاولة وكرسي وسط السكة.
الفيديو يوثق لقيام الشاب بوضع طاولة وكرسي على السكة فور اقتراب الطرامواي، وجلس على الكرسي وأشعل سيجارة وارتشف من كأس.
وقد باشرت المصالح الأمنية بالدار البيضاء تحقيقاتها فور اطلاعها على الشريط، وتمكنت من تحديد هوية الشاب وتجري البحث لتوقيفه.
وقوبل سلوك الشاب باستهجان من طرف المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا هذا السلوك مرفوضا، ودعوا إلى تطبيق القانون.
وينص القانون الجنائي في الفصل 591 على معاقبة عرقلة سير الناقلات بالحبس من خمس إلى عشر سنوات.
اللهم شافي مرضانا يارب العالمين هدا ما يمكن قوله
سخونية الراس كا ترجع بالبرودة ……
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . هي فالصراحة خصو 10 سنوات والله يضسارة عيقو بزاف بزاف بزاف شكون متافق معاي فيكم
يجب أن يحاكم باسرع وقت ليكون عبرة لمن سولت له نفسه القيام بهذه التفاهات، التي لا فائدة منها سوى العرقلة و الضوضاء
بغا إيبان واعر.. ليبغا إيبان إكرط الحجبان..
اقسم بالله أقسم بالله حتى ولات سيبة شنو معنا ديال الفيديو معناتها مكاينش المخزن ماعندو قيمة وكون فرانة طرام شي فران خايب شخال من واحد فطرام غدي يطيح ويتخلع انا من عندي خاصو عشر سنوات باش يتربا دابة تخرج مو تقولك ولدي مريض ولدي مظلوم زعمة لا حول ولا قوة الا بالله
قلة التربية وقلة مايدار تعطينا مثل هذه السلوكات المشينة والغير المقبولة…يجب أن يعاقب لكي لايعاودها مرة أخرى وليكون عبرة لمن سولت له نفسه أن يقوم بمثل هذه السلوكات..
الذكاء تيك توكي بغى نسبة المشاهدة هاهو قلب على الحبس فابور
الصرامة وتطبيق القانون على المخالفين هو اسمى معاني الحضارة ،هكذا تقدم الغرب واصبح نمودجا يحتدى في احترام القانون
على الدولة إعادة تربية بعض النمادج ،مانراه كل يوم من جرائم و ووقائع يجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام لما آلت عليه الأخلاق و التربية
هذا عمل صبياني و همجي يجب ان ينال اقصى العقوبة حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال الإجرامية و حتى تكون عبرة لمن تسوي له نفسه القيام بهذا العمل الشنيع و المرفوض
يجب تطبيق القانون لإعطاء العبرة.
هذا كلام وهكدا يجب الضرب على أيدي من سولت له نفسه اللعب بالامن في هذا البلد
مافهمت علاش دار هاد التفاهة،واش بغا ابان ولا مسطي المهم جابها فراسو هوا و لي جاب لية القهوة
الواقع مزري و بوزبال طغا هاد الجيل غادي يلوح البلاد فكارثة يجب الضرب من حديد و ادخال هذه الافعال ضمن قانون الارهاب مع التشرميل و كسر زجاج الطوبيسات و تخريب الممتلكات العامة و الخاصة و اصحاب الجيلي .البلاد غادية فواحد المنجدر اخلاقي خطير جدا و الامن مكاينش
اما مختل عقليا ، واما انه من خريجي السجون ، يود العودة اليه ، نظرا لجودة الاقامة بسجون المغرب عوض حياته البئيسة
خمس سنوات سجنا لردع هذا النوع من السلوكات ، هذا النوع هو الذي يخرب الحافلات و المنشآت العمومية مجانا
اتمنى من العدالة أن تعيد تربية هذا الفاشل بعشر سنوات سجنا مع الاشغال بأحد السجون الفلاحية حتى يعرف أن الله حق.
فماذا تنتظر البلاد من مثل هذه العينة النكرة؟ لايريدون لا الدراسة ولا العمل فقط هاتف في اليد ودراجة نارية وحلاقة القرون الوسطى والتباهي بالتخلف وانعدام التربية أمام الثانويات.
والوم بالدرجة الأولى أولياء الأمور المساهمين في إنتاج العاهات.
عيتت مانصفي معاه نيتي مع هاد البرهوش ولكن مقديتش…. ؛ خاصو الحبس وتخرج مو تتبكي مايتسوقها حد
هده قلة الأدب
خاص بحال هاد الأشخاص يتعاقبو بأقصى العقوبات باش يكونو عبرة. اوباش يوصل الميساج للكائنات للي بحالو ايعرفو بللي البلاد مسايباش
il veut tout simplement dire que la loi de la jungle règne dans le pays c à d la loi du plus fort. Il faut donner des leçons aux autres qui oseraien faire la même chose un jour . On doit tous se mettre à la place des passagers du tram en ce moment sinon on est encore un peuple primitif
et très loin de la ” civilisation”.
السجن لمثل هؤلاء الطفيليات التي لا تحترم القانون
الغرامات الخيالية والاحكام القاسية هي كفيلة ان تردع مثل هؤلاء المستهترين .وقوف الترامواي ولو لدقائق قليلة يكلف المسافر والناقل الكثير في حين الشخص يبحث عن البوز. السجن ليس الحل الكافي .ياخسارة في حين الشعوب تلتف حول اوطانها بتلميع صورها هناك اناس همها تشويه وتعطيل سير التنمية
كان من الأجدر أن يفعل هذا المشهد في سكة القطار ما دام أن له هذه الجرأة الجريئة والشجاعة المتهورة التي لا تجني عليه سوى الإستهجان وعدم الرضى بهذا الفعل المرضي الدنيء المرفوض
إن شاء الله 10 سنوات دون شفقة ولا رحمة حتى يكون عبرة لمن بعده
السلوك للاحضاري ومدمري الحضارة. ضريبة حبوب الهلوسة سلوك مراهق يبحث عن البوز الضرب من حديدعلى كل من سولت له نفسه قطع الطريق او تدمير ممتلكات الذين يخرقونا القانون ولا تسامح معهم.
بصحته خمس سنين ،قمة الاستهتار و الامبالاة و التلاعب بارواح ااناس
شباب ضاسر وعايق يجب معاقبته بسنتين سجنا نافذة بدون إستأناف حتى يكون عبرة لطائشين.
انمنا من الشباب افكرو فعواقب الامور.لحضة ديال البسالة كضيع مستقبل كامل.
شهادة المقطع. أحسست اني انتمي لبلد اقل َا يقال عنه شعبه جاهل وغير متحضر. مع العلم ان قلة من أمثال هؤلاء لا تمثل 36مليون مغربي. ارجو ان يتم العثور عليه قبل الاختباء او الفرار إلى أي مكان ليعاقب حسب القانون
يجب أن يتابع هذا الفاشل بتهمة تعريض السائق و الركاب للخطر .
لابد من إعادة تربيته.
يجب تطبيق العقوبة الاقصى 10 سنوات ليكون عبرة لمن لا يعتبر
هذه أقصى درجات الاستهتار والإستهتزاء بالقوانين وعدم احترام الوطن والمواطنين.
هذا الشخص عرض حياته وحياة الغير لخطر الموت وبالتالي وجبت متابعته بمحاولة القتل واتخاذ أقصى العقوبات في حقه.
الزيغة و الفوضى
يجب معاقبة كل من سولت له نفسه انه فوق القانون
لان هذه الممارسات ستؤدي بنا الا ما لا يحمد عقباه
لهذا يجب الحكم على كل من سولت له نفسه انه فوق القانون باقصى العقوبات في كل الافعال التى اصبحنا نراها
هده قمة الضسارة والتهور يجب تطبيق القانون
أضحك عندما أقرأ قوانين الفصول الجنائية للمشرع المغربي، خمس سنوات إلى عشرة لمن يعرقل ناقلة ، بينما هتك عرض طفل وتدمير براءته مدى الحياة، أو إغتصاب فتاة عذراء وضياع فرصتها في الزواج والإنجاب، يحكم القضاء ببن سنتين إلى خمس سنوات، ياسلام على دولة دينها الإسلام
لاحول ولاقوة الا بالله ، هاد التفكير مازال فالمغرب ؟؟؟؟؟
المغرب نحو الهاوية بالسرعة القصوى، ما نراه اليوم من انعدام التربية و تشرميل و سلوكات صبيانية متهورة و سرقة و قتل، ليست الى نتائج سياسات الحكومات السابقة و الحالية من جهة، و تغييب دور الاسرة و المدرسة من جهة اخرى، انا اتسائل، هل يمكننا مقارنة شبابنا بشباب كوريا او اليابان او اروبا ؟؟
اذا لم يتم اتخاد الاجرائات المناسبة في القريب العاجل، انتضرو ان نصبح مثل كلومبيا.
نعم طبيعي لكل مستهتر أو عديمي الضمير أن يقوم بمثل هذه الحماقة، يجب على العدالة ان تقول كلمتها، ويستحق هدا هده المادة من قانون السير الدي يعاقب عليها القانون وهي 5 الى10 سنوات، وهده المرة ادا اردت بمثل هدا العمل الحقير أطلب منك الجلوس امام القطار السريع TGV لتكمل التصوير الفوتوغرافي بطريقة احترافية والله ولي التوفيق
اصبح الشغل الشاغل لكل من هب ودب من ناس عاديين وسياسيين وممتلين ومغنيين هو البوز وتحقيق مداخيل من اليوتوب ودلك بافعال مشينة و مناقشة امور تتعلق بالجنس او تصرفات مخالفة للشريعة الاسلامية باش يتلقى هجوم والشعب يشوف الفيديو ديالو ويحقق مداخيل بل ان بعض المشاهير كيتافقو على خلق مشكلة بينهم او كلاش من اجل البوز وتحقيق الارباح بل وصل الامر الى تعرية الاجساد باليوتوب او مقالب في الفتيات يندى لها الجبين واي بنت او ولد صغار تزوجو او مغربي تزوج باجنبية او اجنبية تزوجات بمغربي كبفتحو قناة باليوتوب للاسترزاق
انه زمن غريب وليتي تسول بنادم فاش خدام كيفوليك يوتوبر
المرجو معاقبته اشد العقوبات باش يكون عبرة لغيره
مبروك الحبس كان يقلب عليها معلينا غير نباركو ليه جابتي الربحة اقليل الترابي
إن غياب المحاسبة والعقاب في جميع مناحي الحياة والميادين ساعد على نشاط لصوص المال العام ،ولصوص الشوارع وقطاع الطرق وقطاع أرزاق الناجحين في المباريات والمشاريع، و السيبة في التوظيف والسير والجولان
سلوك متهور .وما اكترهم . هناك خلل ما !!!!
يجب على المسؤولين تحديد الخلل واستئصاله قبل فوات الاوان .
هذه اسمها الدسارة وقلة التربية..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ….قمة الجهل…..هذا دليل آخر على فشل السياسات المتبعة منذ زمان و التي كانت تهتم بالحجر أكثر من البشر
القضاة….ونواب جلالة الملك…في المحاكم..نطالبهم.بالتصدي للجريمة ..بكل انواعها…هذا الشاب ماذا يعنيه بهذا الفعل؟….هو تحدي لكل الجهات..والرأي الداخلي والخارجي بل يقصد به اتي سأخرج بعد ساعات قليلة…واقصى شيء ايام قليلة…هكذا اصبح القتلة..المغتصبون .المشرملين..كرساج تاجر القرقوبي. يقولون..وبالفعل يتم ذالك…
قاتل اسفي…..الذي. قتله في الارض ونزع حنجرته في الاسعاف. هل سيكفيه اعدام؟
نتمنى من قضاتنا في المحاكم. تطبيق اقصى العقوبات .من نواب الملك ان يطلبون ذالك من المحكمة الموقرة…لان اصبحنا نعيش اللرهاب الحقيقي…الفعلي…..وليس الارهاب الذي هو لحية وخطاب وكلام هذا الأخير تمكنا من خنقه لله الحمد لوجود يقضة …
اما ارهاب المجرمين فنحن نعيشه 24/24 سيوف سب شتم رعب خوف اغتصاب لاطفالنا..امام صمت العقوبات نعيش التهديدات..
برافو، هذا العمل يستحق صاحبه السجن، قهو يعرض حياة الأشخاص للخطر، بدءا من حياته أولا ثم حياة الركاب، فماذا لو كانت في الترامواي امرأة حامل وأدى التوقف المفاجئ للترامواي لسقوطها وآدى جنينها لقدر الله.
هذا بالعربية تاعرابت برهوش تايستحق التربية.
ااسيبة والله العظيم…وجب الضرب من حديد على كل من سولت له نفيسه عرقلة النظام والدعوة إلى التمرد والعصيان… تحية للأمن الوطني…
كان الأولى بهذا المعتوه وضع تلك الطاولة والجلوس على سكة القطار وارتشاف آخر كأس في حياته..
هاذي هي سخونية الراس يا وليدي تخرج على المستقبل ديالك. أو تكرفس الوالدين ديالك الله يهدي هاذ الشباب.
خمس سنين فابور,,,,سخونيت الراس كترجع ب عكاشة
خاصو يتعاقب……………. معندو مايدار
انها علامات الساعة بندم واكل شرب وتيقلب علي الحبس يا ربي تسترنا
بعض الاشخاص يحنون الى الى سجن لاجل إمتاع شريكه السابق في السجن .غالبا الاشخاص اللذين يتهافتون على دخول السجن بدون مبرر يكونون شواذ جنسيا
هادي سميتها الضسارة والبسالات مثل هاد النوع ديال بنادم في نظري أنا يحكموا عليه ويهزوه للحدود للمحبس ولا الزاك يصبن الجوايج الجنود ويطيب ليهم الطواجن لكن علاش القانون كيتسهل مع هاد النوع
هذا إنسان مريض ذو دماغ فارغة لم ينجز شيئا في حياته .لم يجد طريقة يثبت بها ذاته غير هذا السلوك الصبياني.
خصو يتعاقب باش يكون عبرة لمن يعتبر باش يتعلم يدير التحدي مع صحابو
أزمة منظومة التربية والتعليم، الاستهتار و المغامرة بايذاء الناس فقط من أجل نجومية على وسايل التواصل الاجتماعي .
ألف الف مبروك
العطلة الصيفية ستقضيها في منتع بوغمغام هههههه
نحن ندين هذه التصرفات .. لكن يجب على الدولة خلق افاق للشباب لان المستقبل اصبح شبه معدوم والافق مظلم في غياب الشفافية وسيطرة الفساد والزبونية .. نتمنى الاهتمام بانشاء مشاريع تشغل الشباب وتشجعهم على العمل وتمنحهم فرص افضل وحياة كريمة ..
و دابا تخرج مو و خواتاتو يقولو ليك هو راجل الدار و درويش و ما كاينش بحالو و غير تصيد و ما يحركش الدجاجة على بيضها. خلاها الكريمي الله يرحمو (آاااا لݣاااااا)
ايوا ا مولاي مور هذه العياقة البايخة وجد راسك لصيف ساخن بأحد السجون و وصي ابويك الذين احسنا انحرافك يوجدو قفاف و السجائر ها انت عملت بوز. بالصحة يا الباسل