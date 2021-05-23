الشرطة تحدد هوية شاب عرقل الطرامواي بالبيضاء

أظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شابا وهو يعرقل سير الطرامواي بالدار البيضاء، حيث قام بوضع طاولة وكرسي وسط السكة.

الفيديو يوثق لقيام الشاب بوضع طاولة وكرسي على السكة فور اقتراب الطرامواي، وجلس على الكرسي وأشعل سيجارة وارتشف من كأس.

وقد باشرت المصالح الأمنية بالدار البيضاء تحقيقاتها فور اطلاعها على الشريط، وتمكنت من تحديد هوية الشاب وتجري البحث لتوقيفه.

وقوبل سلوك الشاب باستهجان من طرف المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا هذا السلوك مرفوضا، ودعوا إلى تطبيق القانون.

وينص القانون الجنائي في الفصل 591 على معاقبة عرقلة سير الناقلات بالحبس من خمس إلى عشر سنوات.