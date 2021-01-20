الشرطة تحقق مع ضابط في اختلاس ببني ملال

الشرطة تحقق مع ضابط في اختلاس ببني ملال
صورة: أرشيف
الأربعاء 20 يناير 2021 - 12:43

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال تحقيقاتها، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، الأربعاء، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطي برتبة ضابط أمن ممتاز، يعمل بفرقة السير والجولان بمنطقة أمن الفقيه بن صالح، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية.

المديرية العامة للأمن الوطني ذكرت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مصالحها كانت قد رصدت اختلالات في عمليات إيداع المبالغ المالية المتعلقة بالغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بمنطقة أمن الفقيه بن صالح، والتي كان يشرف عليها موظف الشرطة المشتبه فيه، مما استدعى إحالة الملف على مصالح الشرطة القضائية التي فتحت بحثا قضائيا لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، ورصد كافة الأفعال الإجرامية التي يشتبه في ارتكابه لها.

إختلاس أموال عمومية التحقيق بني ملال ضابط شرطة

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‫تعليقات الزوار

2
  • مواطن من المغرب
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 12:52

    هل هذا الضابط من أصحاب الترقيات الأخيرة؟؟

    6
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  • medmod
    الأربعاء 20 يناير 2021 - 13:11

    حاميها حرميها . ولا تسأل ما قبض من تحت الطاولة

    10
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