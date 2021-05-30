الشرطة تداهم مقهى للشيشة

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تعليقات الزوار3
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تحياتي للامن الوطني الله يحفظكم من الاشرار
هل الشيشة ممنوعة بقوة القانون أم هناك لبس في الموضوع؛ التدخين مباح بل و الدولة تشجع عليه و تستخلص منه أموال و ضرائب وازنة في الميزانية العامة، قانون منع التدخين في الأماكن العامة غير مفعل منذ 30 سنة، فقط بعض التدخلات ضد الشيشة هنا و هناك من حين لآخر، هل هناك تفسير واضح
خلو بنادم يعيشوا ياك فتحتوا قهاوي، ناس باغة تنسى هموم اش ذخلكم في الحياة الشخصية.