الشرطة تداهم مقهى للشيشة

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‫تعليقات الزوار

3
  • محمدالعيانى
    الأحد 30 ماي 2021 - 11:53

    تحياتي للامن الوطني الله يحفظكم من الاشرار

    -1
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  • فهمي بسيط
    الأحد 30 ماي 2021 - 11:57

    هل الشيشة ممنوعة بقوة القانون أم هناك لبس في الموضوع؛ التدخين مباح بل و الدولة تشجع عليه و تستخلص منه أموال و ضرائب وازنة في الميزانية العامة، قانون منع التدخين في الأماكن العامة غير مفعل منذ 30 سنة، فقط بعض التدخلات ضد الشيشة هنا و هناك من حين لآخر، هل هناك تفسير واضح

    1
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  • حرية شخصية
    الأحد 30 ماي 2021 - 11:57

    خلو بنادم يعيشوا ياك فتحتوا قهاوي، ناس باغة تنسى هموم اش ذخلكم في الحياة الشخصية.

    0
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