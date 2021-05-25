الشرطة توقف "البحري" داخل "مارينا أبي رقراق"

الشرطة توقف "البحري" داخل "مارينا أبي رقراق"
صورة: أرشيف
الأربعاء 26 ماي 2021 - 00:28

أوقفت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية “السنبلة” بسيدي موسى بسلا‎، قبل قليل، سفيان البحري، المشرف على الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية.

مصادر هسبريس أوردت أن الشرطة أوقفت المعني بالأمر أمام أحد المطاعم بالميناء الترفيهي بمارينا أبي رقراق بسلا وهو في حالة عربدة وسكر طافح، حيث أحدث فوضى بالمكان.

وقد تم نقل البحري إلى مقر الشرطة، ويرتقب أن يتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في أفق تقديمه أمام النيابة العامة بعد البحث معه حول المنسوب إليه.

وسبق لعناصر الشرطة بالرباط أن أوقفت، قبل أشهر، الشخص ذاته بعد شجار مع ابنة وزير سابق، حيث أحدث فوضى بالمكان وهو في حالة سكر.

الشرطة سفيان البحري سكر مارينا أبي رقراق

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‫تعليقات الزوار

7
  • سكفاندري
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 00:32

    مصادر هسبريس أوردت أن الشرطة أوقفت المعني بالأمر بأحد المطاعم بالميناء الترفيهي بمارينا أبي رقراق بسلا وهو في حالة عربدة وسكر طافح، حيث أحدث فوضى بالمكان. هل هاذا البحري سوف تطبق عليه نفس الاجرائات و العقوبات التي طبقت على الشباب الذي اعترضو الترامواي و زجوافي السجن ؟؟؟ Stay tuned

    7
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  • القانون فوق الجميع
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 00:49

    في هاد البلد البعض يصن نفسه فوق القانون بمجرد ان ياخد صورة مع الملك.. والبعض يتغطرس بمجرد ان يصبح لع متتبعين في وسائل التواصل .. يجب ان تطبيق القانون على الجميع

    9
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  • مغربي
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 00:51

    يقول المثل العصا لمن عصى
    هذا الطفل المدلل وجب إيداعه مركز اعادة التربية او مستشفى الأمراض النفسية بدا يتخيل نفسه فوق القانون او كأنه يقوم بعمل لا يستطيع غيره القيام به اذ لا ينفع احدا (بإشرافه) على صفحة صور

    9
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  • شهاب النيزكي
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 00:52

    لم أكن أعرفه، لكن بعد قراءة هذا الخبر ألقيت نظرة على حسابه في الفيس بوك وأستطيع القول أنه شخص متسلق. لا شك أنه يشكل إزعاجا للأسرة الملكية بسبب تطفله الشديد.

    10
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  • morchid
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 00:55

    من يشرف على صور. صاحب الجلالة والعائلة الملكية الشريفة لا بد ان يكون في المستوى بعيدا عن الشبهات .تحية للقيدوم مرادجي

    8
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  • جريء
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 01:02

    الملك للجميع، و يجب الضرب بيد من حديد على كل من يستغل مكانة الملك للعربدة.
    نتمنى ذلك، رغم شكوكي في الامر للاسف

    4
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  • الغرور
    الأربعاء 26 ماي 2021 - 01:19

    إذا كان ما قام ويقوم به ثابتا، فهو يستحق العقاب. واشك في براءته اطلاقا فقط من ملامحه وابتسامته المصطنعة… شاب غافل مغرور وتافه….

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