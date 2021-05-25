الشرطة توقف "البحري" داخل "مارينا أبي رقراق"

أوقفت عناصر الشرطة التابعة للدائرة الأمنية “السنبلة” بسيدي موسى بسلا‎، قبل قليل، سفيان البحري، المشرف على الصفحة الفيسبوكية غير الرسمية التي تنشر صور الملك محمد السادس والعائلة الملكية.

مصادر هسبريس أوردت أن الشرطة أوقفت المعني بالأمر أمام أحد المطاعم بالميناء الترفيهي بمارينا أبي رقراق بسلا وهو في حالة عربدة وسكر طافح، حيث أحدث فوضى بالمكان.

وقد تم نقل البحري إلى مقر الشرطة، ويرتقب أن يتم وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في أفق تقديمه أمام النيابة العامة بعد البحث معه حول المنسوب إليه.

وسبق لعناصر الشرطة بالرباط أن أوقفت، قبل أشهر، الشخص ذاته بعد شجار مع ابنة وزير سابق، حيث أحدث فوضى بالمكان وهو في حالة سكر.