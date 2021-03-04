الشرطة توقف مروجا للكوكايين في قلعة السراغنة

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية بقلعة السراغنة شخصا يشتبه في تورطه في مسك وترويج المخدرات الصلبة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشخص المعني ضبط متلبسا بحيازة حوالي 52 غراما من مخدر الكوكايين وقرص مهلوس واحد من نوع إكستازي.

وأضافت المصادر ذاتها أنه هذه العملية تمت باستثمار معلومات دقيقة، باشرت العناصر الأمنية إثرها تحريات، ونصبت كمينا أمنيا محكما أفضى إلى ضبط المعني على متن سيارة خصوصية.

وأورت المصادر نفسها أن تفتيش السيارة التي كان على متنها الموقوف أسفر عن حجز مصالح الشرطة قطعتين من مخدر الشيرا ومبلغا ماليا محصلا من بيع المخدرات.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة. ويبقى البحث مستمرا للوصول إلى شركاء آخرين محتملين في سياق القضية ذاتها.