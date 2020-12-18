الشركات التكنولوجية تستقطب 54 % من الكفاءات الرقمية المغربية

خلصت دراسة أنجزتها مجموعة “هواوي” حول الكفاءات في المجال الرقمي بالمغرب إلى أن فئة كبيرة من المهندسين المتخصصين في الحلول الرقمية يضطرون إلى الانتقال نحو المدن التي تشهد حركية للشركات العاملة في المجال، قصد الحصول على فرص عمل في مجالات تخصصهم.

وقال شينكونك جيان، نائب رئيس هواوي المغرب، إن هذه الدراسة من شأنها المساهمة في التعرف على الإمكانيات المتاحة في القطاعات الرقمية، والكفاءات المتوفرة بشكل يخدم مصلحة القطاع بشكل أكثر نجاعة.

وأوضحت الدراسة، التي كشفت المجموعة سالفة الذكر عن نتائجها أمس بمدينة الدار البيضاء، أن الطلبة المتخصصين في المجالات الرقمية يجدون أنفسهم مجبرين للانتقال من المدن الجنوبية والشمالية والشرقية صوب المدن الكبرى التي تستقطب كبريات الشركات الرقمية.

وسجلت الدراسة أن معظم الحاجيات التي عبّرت عنها المقاولات المغربية فيما يخص الكفاءات الرقمية تنصب، على وجه الخصوص، على التقنيين المتخصصين في المجال، في الوقت الذي يمثل فيه المهندسون ما يقارب 66 في المائة من مجموع العاملين في القطاع.

وكشفت نتائج الدراسة ذاتها أن نسبة كبيرة من الطلبة المتخرجين والمتخصصين في الحلول الرقمية يفضّلون الالتحاق بالشركات الدولية الكبرى، تليها الشركات الكبرى المغربية وباقي المقاولات الأخرى.

وتستقطب الشركات المتخصصة حصريا في التكنولوجيات الحديثة نسبة 54 في المائة من هؤلاء الطلبة المتخرجين والمتخصصين في الحلول الرقمية، تليها شركات الاستشارة والخدمات بنسبة 11 في المائة، ونسبة 9 في المائة فيما يخص التجارة الإلكترونية.