"الشركة العامة" تستهدف توازن حياة الموظفين

"الشركة العامة" تستهدف توازن حياة الموظفين
صورة: هسبريس
الخميس 8 أبريل 2021 - 21:18

قام أحمد اليعقوبي، رئيس المجلس الإداري للشركة العامة بالمغرب، رفقة ثلاثة مديرين عامين وأعضاء مجلس الإدارة، هم أسماء حجامي ومحمد الطاهري وفرانسوا مارشال، بالتوقيع الرمزي على خمسة عشر التزاما يستهدف ضمان توازن أفضل بين فترات حياة المستخدمين في البنك.

وأوضح بيان توصلت به هسبريس أنه “بتوقيع هذا الميثاق، اتخذ أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة بالمغرب مبادرة ترمي إلى دعم وتعزيز السلوك العفيف في تنظيم العمل، واحترام التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذه المبادرة تندرج في ظل مشروع شامل للتنوع والمساواة بين الجنسين، الذي سبق أن أطلقته الشركة العامة بالمغرب، بقيادة مجموعة الشركة العامة، والذي يحث على المساواة المهنية، وجودة الحياة في العمل، وتدبير أفضل لفترات إجازة الأمومة…”.

وورد ضمن البيان أن “هذه المبادرة تبرز إرادة البنك في مواصلة تنمية نوعية الحياة في العمل، من أجل النهوض بثقافة إدارية تحترم الحياة الشخصية للمستخدمين”.

وقالت الشركة العامة، في بيانها، إن “هذه الالتزامات تعكس إرادة بنكنا في اتباع نهج تنمية التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتعزيز ثقافة إدارية تحترم مفهوم التوازن بين فترات الحياة”.

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